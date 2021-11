.Legends of Tomorrow saison 7 : Premier aperçu du nouveau personnage de Matt Ryan (promo et images)

Découvrez la promo du prochain épisode de Legends of Tomorrow saison 7 qui dévoile un premier aperçu du nouveau personnage de Matt Ryan.

Matt Ryan va enfin faire son retour dans la saison 7 de Legends of Tomorrow. La dernière fois que nous l’avons vu, Ryan incarnait le célèbre John Constantine. Son arc étant terminé, il joue désormais un nouveau personnage nommé Dr Gywn Davies, qui fera sa première apparition dans l’épisode de la semaine prochaine.

L’épisode verra les Légendes rencontrer Davies, le scientifique excentrique que l’équipe pense être la personne qui pourra les ramener à leur époque. Cependant, le Dr Davies n’est peut-être pas le scientifique auquel ils s’attendaient, ce qui n’est pas étonnant quand on sait qu’Astra, Spooner et Gideon tentent de rattraper les Légendes pour les prévenir. Dans l’épisode précédent, elles les ont ratées de peu alors qu’elles se trouvaient toutes à Chicago.

La semaine prochaine, après l’arrivée de Sara, Ava, Behrad et Gary à New York, ils retrouvent le Dr Gwyn Davies, qui – comme pointé plus haut – n’est pas le scientifique auquel ils s’attendaient. Astra, Spooner et Gideon tentent toujours d’empêcher les Légendes d’utiliser la machine à remonter le temps, mais elles rencontrent d’autres obstacles en cours de route.

Pendant ce temps, dans la dimension de poche, Nate et la Zari originale travaillent ensemble sur la situation de Hoover (qui est un robot). Il vont aussi se poser des questions sur la façon de faire fonctionner leur relation et leur avenir ensemble.

La promo montre que quelqu’un qui tente de protéger la chronologie est après les Légendes et cherche à les tuer. Les Légendes ont-elles vraiment complètement brisé la chronologie au point qu’on cherche à les éliminer ? Ce n’est pas la première fois qu’elles mettent le bazar dans le flux temporel.

On attend aussi de voir si les Légendes réagiront au fait que Gwyn Davies est le portrait craché de John. Est-il un de ses ancêtres ou la série va complètement ignorer ce fait ?

Legends of Tomorrow, c’est le mercredi sur la CW.

Legends of Tomorrow saison 7 – Promo 7×05