Silk : Une série spin-off de Spider-Man en préparation

Sony développe une série télévisée en live-action centrée sur Silk, personnage du spider-verse dans les Marvel Comics.

Sony cherche apparemment à étendre son univers Spider-Man sur le petit écran. Il a été révélé que le studio développe actuellement la série Silk en live action, basée sur le personnage du même nom du monde de Marvel Comics.

C’est l’un des nombreux personnages dont Sony contrôle les droits pour une adaptation à d’écran, malgré un accord en cours avec Disney qui permet à Spider-Man d’apparaître dans l’univers cinématographique Marvel aux côtés de ses camarades Avengers.

Le vrai nom du personnage de Silk est Cindy Moon, une camarade de classe de Peter Parker d’origine coréenne. Elle a été introduite pour la première fois dans les comics de «The Amazing Spider-Man # 1» en 2014.

Comme Parker, elle est mordue par une araignée radioactive, ce qui lui donne la capacité de se déplacer à une vitesse incroyable, de tirer des toiles du bout des doigts, et possède un Spider-Sense avancé (connu sous le nom de Silk Sense). Tiffany Espensen a joué le personnage dans le film de 2017 Spider-Man: Homecoming et est également apparue dans Avengers Infinity War. On ne sait pas pour le moment si elle reprendra le rôle dans la série ou si Sony va caster une autre actrice.

Selon Variety, Phil Lord et Chris Miller, l’équipe créative derrière Spider-Man New Génération et le film La Grande Aventure LEGO est à la production. Lauren Moon (Good Trouble, Atypical) serait en pourparlers pour écrire cette adaptation. Moon, tout comme l’héroïne Marvel, est américano- coréenne ce qui apporter un niveau d’authenticité dans la représentation de Silk.

Amy Pascal est également à bord en tant que productrice exécutive. Bien qu’aucune chaine ou service streaming ne soit actuellement attaché au projet, il est dit qu’Amazon est en pourparlers pour la série potentielle.

En 2018, un film sur Silk était entré en développement chez Sony Pictures mais il a finalement été abandonné. Si ce projet de série aboutie, on peut s’attendre à d’autres séries à la manière de ce que Netflix a fait avec les séries Marvel. En effet, Sony possède d’autres personnages qui pourraient avoir leur place sur le petit écran su jamais ils ne sont pas utilisé dans les films.

Source : Variety / Crédit ©Marvel Comics