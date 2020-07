OSS 117 3 : Nicolas Bedos en dit plus sur l’intrigue du film

Nicolas Bedos en dit plus sur l’intrigue du film OSS 117 3 qu’il a réalisé.

Nicolas Bedos est le réalisateur du troisième volet de la franchise OSS 117. Il prend le relais de Michel Hazanavicius qui a réalisé les deux premiers mais n’a pas rempilé pour le nouveau. Dans une interview au magazine Première, Nicolas Bedos en dit un peu plus sur l’intrigue de ce troisième film qui se déroulera dans les années 80.

Il confie : « OSS 117 est allé sauver un régime de la Françafrique dans les années 1980 et aider le président à prendre le dessus sur les rebelles. C’est un mauvais combat. Et il va le perdre. »

Le titre du film est Alerte Rouge en Afrique Noire, ce qui révélait déjà le lieu de l’intrigue. C’est un thème que Michel Hazanavicius n’avait pas forcément envie d’aborder et c’est pour ça qu’il n’a finalement pas fait le film. Il pensait que c’était trop prévisible et souhaite trouver autre chose.

En 2009, dans une interview au Figaro, Hazanavicius confiait : « Tous les gens qui ont participé au premier et au deuxième adorent ce personnage et seraient partants. L’idée est avant tout de faire un film différent des autres. En ce qui me concerne j’ai besoin d’un peu de temps pour retrouver une fraîcheur, une bonne idée, » disait-il à l’époque.

Il ajoutait : « Je pense que si on le faisait maintenant il serait trop proche des deux premiers. Le faire parce que les gens l’attendent n’est pas une bonne raison. Tout le monde attend tellement le thème frelaté de la Françafrique qu’il faudra trouver autre chose. Il faut à la fois répondre à l’attente du public et faire quelque chose de complètement nouveau. Si vous faites ce que les gens attendent, ils sont très déçus. Ils ont la sensation qu’ils auraient pu le faire. Bref, c’est compliqué ! »

Ce thème sur la « Françafrique » flottait ainsi il y a plus de 10 ans et Nicolas Bedos a décidé de le faire même, s’il sait que le film pourrait choquer et déplaire : « OSS 117 est une satire tellement complète du connard, oui, il y aura forcément des indignations, mais on est totalement prêt avec toute la sincérité et la bienveillance du monde à répondre à toutes les questions, parce que c’est une satire. Tous les sujets sont abordés par le prisme de la moquerie, et cela me paraîtrait difficile de montrer du doigt ceci ou cela…» confie Bedos au Figaro.

La sortie du film Alerte Rouge en Afrique Noire est prévue en février 2021, avec toujours Jean Dujardin dans le rôle de l’espion gaffeur.

Source : Première et Figaro / Crédit ©Abaca