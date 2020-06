Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 : Daniel Sousa arrive dans l’épisode 3 (promo)

Découvrez la promo de l’épisode 3 de la saison 7 de Agents of S.H.I.E.L.D. Spoilers.

Cette semaine dans Agents of S.H.I.E.L.D., l’équipe a tenté de protéger Freddy comme ils le pouvaient, même si son existence assure la création de HYDRA. Mais ils n’ont pas le choix parce que si HYDRA n’existe pas, le S.H.I.E.L.D. n’est pas créé. Et si HYDRA ne se forme pas, quelque chose de pire pourraient être créé à sa place.

C’est un dilemme compliqué pour l’équipe mais ils doivent préserver l’histoire. De ce fait, même si Freddy et sa future descendance sont dangereux, ils doivent le garder en vie. Les Chronicoms sont sans pitié et ils continuent leur mission de détruire S.H.I.E.L.D.

L’épisode de cette semaine a aussi révélé que May n’était plus tout à fait la même, elle n’a plus vraiment d’émotion. Elle se souvient de ce qui s’est passé durant sa mission pour arrêter Sarge et Izel mais elle ne se souvient pas de sa propre mort. Elle n’est pas encore prête à aller sur le terrain mais elle insiste pour rejoindre l’équipe. Enoch se retrouve ainsi face à une May coriace qui se bat pour quitter le Zephyr. La Team arrive juste à temps pour qu’elle ne parte pas.

A bord du vaisseau, les agents se rendent compte qu’il ne leur reste que 17 minutes avant que le Zephyr fasse un nouveau saut dans le temps et suive les Chronicoms. Ils doivent récupérer Deke et Mack.

A la fin de l’épisode, Enoch reste bloqué en 1931 parce que le Zephyr et le reste de l’équipe sont partis sans lui. Cependant, il n’est pas seul puisqu’il reste avec Koenig et lui dit qu’il sera une part importante du S.H.I.E.L.D. ce qui est vrai. Koenig s’intéresse de très près aux robots et on sait ce que l’avenir lui réserve. C’est n’est que le début des multiples Koenig que nous verrons dans le futur. Peut-être que le fait qu’Enoch soit resté bloqué n’est pas un hasard, ça devait arriver pour le futur des Koenig.

La mission finale des agents du S. H.I.E.L.D. à travers le temps continue la semaine prochaine dans un épisode qui verra la présence de Daniel Sousa, l’ancien partenaire de Peggy Carter. La promo, à voir ci-dessous, dévoile l’arrivée du personnage.

Agents of S.H.I.E.L.D., c’est le mercredi sur ABC.

Agents of S.H.I.E.L.D. saison 7 – Promo 7×03