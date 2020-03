Seigneur des Anneaux : Maxim Baldry rejoint le casting sans fin de la série

Encore un nouveau visage pour le casting de la série Seigneur des Anneaux d’Amazon Prime Video

Un nouveau visage vient rejoindre les rangs de la très attendues adaptation du Seigneur des Anneaux d’Amazon. Le dernier arrivé au casting de la série, qui n’est pas une adaptation directe de la trilogie culte de Peter Jackson, se nomme Maxim Baldry.

Pour les habitués aux séries, Maxim Baldry, jeune acteur britannique, a joué dans de multiples séries comme Rome ou Doctor Who avant de se distinguer dans Years & Years, dans le rôle d’un réfugié.

Si on ne sait pas quel personnage le jeune acteur va jouer, on sait cependant qu’il s’agit d’un rôle principal. Seul l’acteur Robert Aramayo (Game of Thrones), acteur principal de cette itération en série du Seigneur des Anneaux, a déjà un personnage attitré nommé Beldor.

14 autres acteurs sont à l’affiche de cette série épique pour Amazon Prime Video : Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman.

Seigneur des Anneaux, la série, prendra place dans le monde de la Terre du Milieu et sera filmé, comme les films, en Nouvelle-Zélande. Cette adaptation télévisée s’intéressera à une nouvelle intrigue antérieure à la Communauté de l’Anneau, loin de Frodon Sam Aragorn et Gandalf.

J.D. Payne et Patrick McKay, les producteurs exécutifs et scénaristes de la série, seront épaulés par Juan Antonio Bayona (L’Orphelinat, Jurassic Park : Fallen Kingdom), qui réalisera les deux premiers épisodes et interviendra lui aussi en tant que producteur exécutif, avec sa partenaire Belén Atienza.

Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (Les Sopranos) et Justin Doble (Stranger Things) complètent la liste des producteurs exécutifs.

Alors que le tournage de la série Amazon d’ores et déjà offert un renouvellement précoce pour cette adaptation tentaculaire des romans de J.R.R. Tolkien, puisqu’une saison 2 est officiellement dans les tuyaux.

