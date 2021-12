La Casa de Papel : Un spin-off centré sur Berlin annoncé

Netflix commande une série spin-off de La Casa de Papel centrée sur Berlin.

La Casa de Papel arrive peut-être à sa fin en ce vendredi 3 décembre, mais l’univers de la série de casse va s’étendre sur Netflix avec une nouvelle série. Selon Deadline, le streamer a commandé un spin-off de la série espagnole à succès, centrée sur le personnage populaire de Berlin, également connu sous le nom d’Andrés de Fonollosa, interprété par Pedro Alonso.

Pour le moment, on sait très peu de choses sur la série, si ce n’est qu’elle est intitulée Berlin et sera lancée en 2023. Elle mettra en vedette Pedro Alonso, dont l’alter ego est décédé au cours de la saison 2 mais est apparu dans les saisons suivantes via des flashbacks.

On ne sait pas encore si la prochaine série sera une préquelle, mais il est plus que probable qu’elle le sera compte tenu des circonstances de sa mort et de sa maladie en phase terminale.

Dans les derniers épisodes de La Casa de Papel, mis en ligne ce vendredi, Tokyo (Úrsula Corberó) est morte et l’ennemi, blessé mais plus dangereux que jamais, est toujours à l’intérieur de la Banque d’Espagne. Faisant face à l’heure la plus sombre de leur histoire, les membres du gang doivent également affronter leur plus grand défi et élaborent un plan audacieux pour faire sortir l’or sans que personne ne s’en aperçoive. Et pour aggraver les choses, le Professeur fait la plus grosse erreur de sa vie.

Notez que Netflix produit également actuellement une adaptation coréenne en 12 épisodes de la série à succès. Le remake sud-coréen verra à son casting Yoo Ji-Tae en tant que Professeur, Jun Jung-Seo en tant que Tokyo et Park Hae-Soo (vu dans Squid Game) en tant que Berlin.

La Casa de Papel a été créée par Álex Pina, qui est également producteur exécutif avec Sonia Martínez, Jesús Colmenar, Esther Martínez Lobato et Nacho Manubens.

Source : Deadline / Crédit ©Netflix