Scream 5 : Les acteurs ne connaissent pas l’identité du nouveau tueur

Les acteurs de Scream 5 ne connaissent même pas l’identité du nouveau Ghostface Killer.

Apparemment, personne ne sait qui est le tueur dans le prochain film Scream 5. Alors que la production du film est terminée, William Sherak, le producteur de ce nouveau volet, confie que personne dans le casting ne sait avec certitude qui est le nouveau Ghostface Killer.

« Je pense qu’il y a deux choses à retenir pour nous. Premièrement, il existe plusieurs versions du scénario et la plupart des acteurs ne savent pas s’ils ont la bonne version ou non. Nous avons donc joué à ce jeu avec eux, » confie le producteur.

« Et le plaisir d’un film Scream est que tout le monde est coupable jusqu’à preuve de son innocence, et non l’inverse. Donc, le but est de faire durer cela aussi longtemps que possible et de s’amuser avec. »

Ceci est une bonne solution pour ne pas que le spoiler sur le tueur ne soit révélé avant la sortie du film.

Scream 5 voit à son affiche les retours de Neve Campbell, David Arquette et Courteney Cox. Parmi les nouveaux, on trouve Jack Quaid, Marley Shelton, Dylan Minnette, Mason Gooding, Mikey Madison, Melissa Barrera et Jenna Ortega.

Réalisé par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, le film arrive en salles le 14 janvier 2022.

Source : Cinemablend / Crédit ©DR