Spider-Man 3 : Jamie Foxx de retour en Electro ?

Une rumeur annonce le retour de Jamie Foxx dans le rôle d’Electro dans Spider-Man 3.

Selon The Hollywood Reporter, Jamie Foxx serait en phase de négociation finale pour reprendre le rôle du méchant Electro dans le prochain Spider-Man 3. de Sony. Foxx a déjà joué le personnage dans The Amazing Spider-Man 2 en 2014, qui voyait Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker.

Pour le moment, ni Sony ni Marvel Studios n’ont encore confirmé la nouvelle du casting, ce qui n’est pas étonnant. Marvel Studios aime garder la plupart des choses secrètes aussi longtemps que possible. Evidemment, pour le moment, ce n’est qu’une rumeur, on la prendra ainsi avec des pincettes.

En plus de Tom Holland, on s’attend à ce que Zendaya, Marisa Tomei, Jacob Batalon et Tony Revolori soient de retour lorsque le tournage démarrera, ce qui pourrait avoir lieu dès cet automne. Des sources proches du projet pensent que Holland passera du film Uncharted directement à la production Spider-Man 3 à Atlanta.

Il est également dit que J.K. Simmons reviendra aussi en J. Jonah Jameson. Les fans de la franchise ont pu le revoir à la fin de Spider-Man Far From Home. C’est un rôle qu’il tenait du temps de Tobey Maguire. Si Simmons peut reprendre un rôle qu’il tenait alors qu’un autre acteur jouait Peter Parker, ce n’est pas impossible que ça se passe aussi pour Foxx.

On attend désormais la confirmation de Marvel.

Source : THR / Crédit ©Sony