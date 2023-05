Dune 2 : Chevauchée épique pour Paul Atréide (trailer)

Première bande annonce explicite pour la suite de Dune, le succès de Denis Villeneuve, adapté du roman éponyme réputé inadaptable.

Après le teaser et poster dévoilé cette nuit pour Dune 2, la première bande annonce du film vient d’être mise en ligne. Une bande annonce épique qui montre les premières images d’initiation de Paul, avant qu’il ne devienne un leader de l’opposition. Une initiation qui va le mener à chevaucher un ver des sables, comme on peut le voir dans ce trailer

Une bande annonce qui montre enfin le personnage de Zendaya, qui n’avait pas une grande place dans le premier opus Dune. Ici, elle se révèle comme une acolyte et amante de Paul. On y découvre aussi le personnage de Florence Pugh, ainsi que d’autres, dans des images stylisées et graphiques typiques du réalisateur Denis Villeneuve.

Le premier film s’est terminé avec Paul et sa mère (Rebecca Ferguson) rejoignant les Fremen du désert après que les propriétés de leur famille noble aient été détruites par les forces combinées de la maison Harkonnen et de l’empereur Padishah.

Dans Dune 2, Paul pense que la force des Fremen pourrait l’aider à se venger des Harkonnen, mais il n’a pas encore rencontré Feyd-Rautha, un jeune prince qui pourrait représenter une plus grande menace que le baron intrigant joué par Stellan Skarsgard ou Rabban, le personnage déchaîné incarné par Dave Bautista.

Florence Pugh, Léa Seydoux Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem et Charlotte Rampling sont aussi au casting de Dune 2. Le film sortira en France le 1er novembre 2023.

Dune 2 : La Bande Annonce

crédit photo : © Warner