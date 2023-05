Dune Partie 2 : Austin Butler se dévoile dans le teaser (Affiche)

Le personnage d’Austin Butler dans Dune Partie 2 se dévoile dans un premier teaser avant la bande-annonce. Découvrez aussi la première affiche du film.

La semaine dernière, les personnes qui ont assisté au CinemaCon ont pu voir un premier aperçu de la transformation visuelle d’Austin Butler dans le film Dune Partie 2. Cette semaine, c’est au tour du public général de jeter un œil sur l’oscarisé dans la peau de Feyd-Rautha, le méchant de la suite du film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve.

Le teaser à voir ci-dessous est un avant gout de la bande-annonce qui devrait arriver incessamment sous peu. Une bande-annonce qui devrait en montrer plus de Paul Atreides (Timothée Chalamet) et Chani (Zendaya). Si cette dernière était à peine présente dans le premier film, elle aura un plus grand rôle dans le second volet.

Le premier film s’est terminé avec Paul et sa mère (Rebecca Ferguson) rejoignant les Fremen du désert après que les propriétés de leur famille noble aient été détruites par les forces combinées de la maison Harkonnen et de l’empereur Padishah.

Paul pense que la force des Fremen pourrait l’aider à se venger des Harkonnen, mais il n’a pas encore rencontré Feyd-Rautha, un jeune prince qui pourrait représenter une plus grande menace que le baron intrigant joué par Stellan Skarsgard ou Rabban, le personnage déchaîné incarné par Dave Bautista.

Florence Pugh, Léa Seydoux Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Javier Bardem et Charlotte Rampling sont aussi au casting de Dune 2.

Le film sort le 1er novembre 2023.

Dune Partie 2 – Teaser