Deadpool & Wolverine : La blague vulgaire censurée par Disney révélée

Souvenez-vous, il y a quelque temps, il a été révélé qu’une blague un peu trop vulgaire aux yeux de Disney a été censurée dans Deadpool & Wolverine. A l’époque le réalisateur Shawn Levy n’avait pas dit ce qu’était cette blague mais aujourd’hui, elle a été révélée via le scénario original mis en ligne sur la page de « For Your Consideration » pour la saison des récompenses à venir.

Comme avec la majorité des films, les dialogues ne sont pas exactement les mêmes à l‘écran qu’ils sont à l’origine sur papier. Il y a souvent des modifications de dernière minute et Deadpool & Wolverine n’est pas une exception.

La réplique remplacée se trouve dans une séquence située à peu près à la moitié du film dans laquelle Deadpool (Ryan Reynolds) et Logan (Hugh Jackman) rencontrent l’équipe de super-héros habitant le Void composée de X23 (Dafne Keen), Elektra (Jennifer Garner), Blade (Wesley Snipes) et Gambit (Channing Tatum).

Juste avant l’introduction de X23, Deadpool tente de deviner qui est le quatrième membre de l’équipe. « Il y en a quatre ? Attends, c’est Magneto ? Cher Dieu doux du ciel, que ce soit Magneto parce qu’avec lui -« dit Reynolds dans le film et dans le scénario, avant que Blade ne l’interrompe pour dire : « Il est mort. »

Dans le film, Deadpool répond : « P****n, maintenant Disney devient radin ? C’est comme si Pinocchio m’avait enfoncé son visage dans le cul et avait commencé à mentir comme un fou », ce qui implique essentiellement que Disney lui met les batons dans les roues avec un budget du film qui n’était pas assez important pour recruter ses stars précédentes, Ian McKellen ou Michael Fassbender dans le rôle d’Erik Lehnsherr/Magneto.

Dans le scénario, cependant, le mercenaire à la grande gueule prononce une réplique légèrement différente – une réplique qui a apparemment effrayé les seigneurs de l’entreprise aux grandes oreilles.

Dans le script, Deadpool dit à la place un truc du genre : « P****n ! Quoi, on ne peut même pas se payer un X-Man de plus ? Disney est tellement radin. Je peux à peine respirer avec la grosse b**e de Mickey Mouse dans le gosier. »

Honnêtement, le dialogue de remplacement est tout aussi vulgaire mais clairement, on ne peut pas toucher à Mickey de la sorte, c’est la limite à ne pas dépasser pour Disney.

Pour les curieux (et anglophones) le scénario de Deadpool & Volverine est à lire sur le site FYC de Disney.

Source : Disney FYC /Crédit ©Marvel/Disney