The X-Files : Ryan Coogler toujours à fond dans son revival de la série !

Le réalisateur de Sinners, Black Panther et Creed s’attaque à un nouveau défi : redonner vie à The X-Files. Un projet qui lui tient à cœur, avec peut-être Gillian Anderson.

Le reboot de The X-Files est officiellement en préparation, avec Ryan Coogler aux commandes. Le cinéaste à succès fan de la série de Chris Carter, culte des années 90, développe une nouvelle version dans le cadre de son accord global avec Walt Disney Television.

A l’occasion de la promotion de Sinners, son dernier film sur la thématique des vampires, le réalisateur de renom a confirmé avoir échangé avec Gillian Anderson actuellement en tournage sur Tron: Ares.

Le réalisateur qui trouve l’actrice « incroyable », «croise les doigts » pour que cette dernière accepte de rejouer le rôle culte de Dana Scully, celui qui l’a fait connaitre au grand public.

Ce dernier annonce se dire prêt à « faire quelque chose de vraiment grand » pour les fans de The X-Files, tout en attirant un nouveau public.

Coogler a déjà fait ses preuves dans l’art de relancer des franchises cultes avec une vision moderne. En 2015, il signe Creed, spin off de Rocky autour du fils d’Appollo Creed.

Le réalisateur de Black Panther (2018), l’un des plus grands succès du MCU et de sa suite, Wakanda Forever, veut absolument rendre hommage à une série qui a bercé son enfance et forgé son œil de scénariste et réalisateur.

Ce nouveau reboot intervient après une première tentative de revival de six épisodes en 2016 puis en 2018 avec 10 épisodes, qui avait divisé les critiques et fans, comme le Cerveau.

Cette fois, l’ambition est claire : proposer une relecture plus profonde, plus actuelle et visuellement ambitieuse que les dernières saisons, qui avaient scellé l’avenir de la franchise à l’heure du streaming.

Pour savoir quand et comment The X-Files reviendra, il faudra attendre. Et pour ceux qui ne connaissent pas Mulder et Scully, ou qui souhaitent se remémorer les grandes saisons de cette série culte, ainsi que les deux films déclinés au cinéma, direction Disney+ pour l’intégrale.

