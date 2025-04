Malditos : Le nouveau Thriller en série français de Max (trailer)

Malditos, le thriller français de Max, explore secrets de famille et survie en Camargue. À voir dès le 2 mai. En compétition à Canneseries 2025.

Nouvelle création originale de la plateforme Max, Malditos est un thriller français sombre qui débarque dès le 2 mai 2025.

Entre drame familial, secrets enfouis et tension criminelle, cette série portée par Céline Sallette et Damien Bonnard s’annonce comme l’un des temps forts de ce printemps. En bonus : elle est la seule série française en compétition officielle à Canneseries 2025. Une première qui mérite le détour.

En Camargue, une cheffe de clan gitane tente de sauver sa communauté menacée par la montée des eaux. Pour préserver son territoire, elle devra enfreindre la loi, entraîner ses deux fils dans une spirale dangereuse… et garder enfoui un secret de famille inavouable depuis sept ans. L’enjeu : survivre, coûte que coûte.

Avec Malditos, Max France propose une série thriller tendue, ancrée dans une réalité brute, où se croisent traditions, loyautés contrariées et choix déchirants. Au cœur de cette fresque dramatique : une figure matriarcale forte, portée par Céline Sallette, qui incarne la résistance d’un peuple face à l’effondrement.

La série réunit un casting solide : Pablo Cobo, Darren Muselet, Raïka Hazanavicius, Damien Bonnard, Jérôme Niel et Valérie Karsenti viennent enrichir ce récit dense et incarné. Tous donnent vie à un univers aussi beau que brutal, entre tensions familiales et luttes de pouvoir.

Créée par Jean-Charles Hue et Olivier Prieur, Malditos est coécrite par Maya Haffar (En Thérapie) et Dorothée Lachaud, et réalisée par Jean-Charles Hue (Mange tes morts) et Cécilia Verheyden (Undercover). Produite par White Lion Films (Mediawan), la série compte 7 épisodes de 52 minutes.

Malditos : Bande Annonce



Crédit : ©HBO Max