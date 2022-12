The Mandalorian saison 3 : Disney+ dévoile une date de lancement (photo)

Disney+ dévoile enfin une date de lancement ainsi qu’une photo pour la saison 3 de The Mandalorian.

Grogu et Mando ont enfin une date de retour. Disney a annoncé que la troisième saison très attendue de The Mandalorian sera diffusée le 1er mars 2023 sur Disney+. Le studio a également partagé une photo de Mando (Pedro Pascal) et de son doux fils adoptif Grogu (alias Baby Yoda) regardant d’un type de machinerie galactique dernier cri.

The Mandalorian and Grogu return March 1 only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/TArlFDw9ET

— Star Wars | Andor & Tales of the Jedi On Disney+ (@starwars) December 1, 2022