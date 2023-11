Stranger Things saison 5 : Des secrets seront révélés dans la pièce de théâtre préquelle

Selon l’auteure Kate Trefry, des secrets de la dernière saison seront révélés dans la prochaine pièce de théâtre préquelle de Stranger Things, The First Shadow.

Stranger Things, la série de science-fiction à succès de Netflix qui se déroule dans les années 80, arrive bientôt à sa fin. Mais avant ça, les fans pourront découvrir sur scène Stranger Things : The First Shadow, une histoire qui remontera les pendules jusqu’en 1959, explorant la jeunesse de nombreux habitants de Hawkins et la chute d’un garçon doté d’étranges pouvoirs.

Selon Kate Trefry, l’auteure de la pièce de théâtre, cette histoire préquelle sera aussi l’occasion de mettre en lumière quelques secrets de la saison 5 de Stranger Things qui reviendra sur le passé de Hawkins.

Bien que la production de la saison 5 de Stranger Things soit toujours en pause alors que la grève SAG-AFTRA se poursuit, Trefry a révélé à SFX Magazine (via GamesRadar) que le public pourrait avoir un premier aperçu du dernier chapitre grâce à sa prochaine pièce de théâtre une fois qu’elle fera ses débuts à Londres.

L’auteure a laissé entendre que non seulement The First Shadow s’appuierait sur ce que les saisons présentes ont révélé, mais que la saison 5 comporterait des clins d’œil et des références à la pièce qui récompenseraient ceux qui iront voir le spectacle sur scène.

Elle confie : « Il y a des séquences et des images référentielles, des rappels et des flashbacks sur les événements de la pièce dans la saison 5 de Stranger Things qui auront toujours un sens pour vous si vous ne voyez pas la pièce, mais vous les comprendrez mieux si vous allez la voir. C’est en conversation avec les saisons précédentes et la saison à venir. Cela informe vraiment sur tout ce que vous avez vu et verrez. »

Alors que la pièce de théâtre donnera un aperçu de la vie de Jim Hopper (David Harbour) et Joyce Byers (Winona Ryder), elle explorera également les origines de Vecna (Jamie Campbell Bower) lorsqu’il était connu sous le nom de Henry Creel. Avec Vecna toujours en liberté après la conclusion de la saison 4 de Stranger Things, The First Shadow peut offrir un aperçu plus approfondi des expériences qui l’ont retourné contre l’humanité.

Ce n’est pas la seule expansion de Stranger Things au-delà de la série puisque parallèlement à la pièce de théâtre, il a été question de divers spin-offs potentiels qui élargiraient l’univers au-delà de son cadre américain des années 1980, y compris une série animée confirmée de Stranger Things. Cependant, on ne sait pas exactement comment la série sera liée aux événements actuels de la série.

Source : SFX Magazine / Crédit ©Netflix/DR