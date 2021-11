Game of Thrones : Arya aurait-elle dû mourir dans la saison 7 ?

Ed Sheeran, qui est apparu dans Game of Thrones, laisse entendre qu’Arya Stark aurait dû mourir dans la saison 7.

Le chanteur Ed Sheeran est actuellement en pleine promo pour son prochain album et il vient peut-être de faire une révélation majeure sur Game of Thrones. Dans un épisode du podcast Armchair Expert de Dax Shephard et Monica Padman, Sheeran a expliqué à quel point il était excité de faire une apparition lors du premier épisode de la saison 7, où il incarnait un soldat Lannister qui rencontre Arya Stark (Maisie Williams).

Sheeran a discuté des réactions très négatives sur sa présence et comment cela avait vraiment gâché son expérience une fois l’épisode sorti. Son apparition était vue par beaucoup comme un caméo inutile, qui était plus une distraction qu’autre chose. Ces réactions extrêmes l’avaient même poussé à quitter Twitter à l’époque.

Cette apparition du chanteur était en partie censée être une surprise pour Williams, qui est une grande fan de Sheeran. Mais en expliquant pourquoi les producteurs étaient si investis pour donner à Williams ce moment spécial, Sheeran a révélé par inadvertance que la saison 7 était censée être la dernière d’Arya. Ce qui, dans cette série, donne l’impression qu’elle allait mourir.

« Je ne pense pas qu’ils avaient encore écrit la fin », a déclaré Sheeran aux hôtes. « C’était censé être sa saison dernière, mais ce n’était pas le cas. Et comme une surprise pour elle, ils m’ont eu. Donc, elle était censée se présenter sur le plateau. et j’étais près du feu. »

Clairement si les showrunners avaient l’intention de la tuer, ils ont changé d’avis. Le rôle d’Arya dans la saison 8 était extrêmement important. Elle tue Le Roi de la Nuit dans un moment qui, sans doute, reste l’une des scènes les plus mémorables de la série.

Source : Armchair Expert / Crédit ©DR/HBO