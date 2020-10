The Suicide Squad : La différence avec Les Gardiens de la Galaxie (nouvelles images)

Découvrez de nouvelles images pour le film The Suicide Squad et James Gunn explique la différence avec Les Gardiens de la Galaxie.

Quand on regarde The Suicide Squad, il est difficile de ne pas le comparer à la franchise Gardiens de la Galaxie de Marvel Cinematic Universe, et James Gunn ne le sait que trop bien puisqu’il se partage entre les deux univers.

Les deux films sont composés d’équipes avec des liens improbables et contiennent pas mal d’humour. Cependant, il existe quelques différences principales, dont Gunn a discuté dans une interview au magazine Empire : « Je pense que vous savez, depuis le début, que tous les Gardiens sont bons – à part Nebula, qui est une exception. Mais dans The Suicide Squad, certains des personnages finissent par être bons, certains finissent par être horribles. »

Il ajoute : « Ils ne se contentent pas de se battre et de se dire qu’ils vont s’entre-tuer, ils se battent et s’entretuent. Vous ne savez vraiment pas qui va vivre et qui va mourir. DC m’a donné toute liberté de tuer n’importe qui et je veux dire n’importe qui. »

Des images ainsi qu’une couverture ont aussi été publiées par le magazine, elles sont à voir ci-dessous.

Nous savons officiellement que plusieurs personnages majeurs de Suicide Squad de 2016 reviendront, notamment Margot Robbie dans le rôle d’Harley Quinn, Viola Davis en Amanda Waller, Joel Kinnaman en Rick Flag et Jai Courtney dans le rôle de Captain Boomerang.

A leurs côtés, il y aura plusieurs nouveaux visages, avec le reste de l’équipe composée de David Mastmalchian (Polka-Dot Man), Daniela Melchior (Ratcatcher), John Cena (Peacemaker), Flula Borg (Javelin), Nathan Fillion (TDK), Peter Capaldi (Thinker), Pete Davidson (Black Guard), Alice Braga (Sol Soria), Sean Gunn (Weasel), Michael Rooker (Savant, Mayling Ng (Mongal), Steve Agee (King Shark) et Idris Elba (Bloodsport).

The Suicide Squad sortira le 4 août 2021.

Source : Empire / Crédit ©Warner Bros