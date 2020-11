Donjons & Dragons : Une série live-action en développement

Hasbro développe une série live action basée sur Donjons & Dragons.

Alors qu’un film Donjons & Dragons est actuellement en préparation avec Jonathan Goldstein et John Francis Daley (les scénaristes de Spider-Man Homecoming), la société Hasbro développe une série basée sur le célèbre jeu.

La semaine dernière, Brian Goldner, PDG de Hasbro, a annoncé que la branche de divertissement de la société en était aux premiers stades de développement pour une série D&D.

« L’équipe travaille également sur deux ou trois approches différentes, car il y a tellement de mythologie dans le canon de Donjons & Dragons, pour la télévision », a déclaré Goldner lors de l’appel des résultats trimestriels de Hasbro. « Et il y a eu un très grand intérêt. Nous avons parlé du nombre de streamers mondiaux et de diffuseurs qui se sont beaucoup intéressés à Donjons & Dragons. »

De nombreux services de streaming s’emparent également de projets fantastiques de haut niveau. En plus de The Witcher de Netflix, Amazon a des séries basées sur le Seigneur des anneaux et Wheel of Time en développement. Une série télévisée Donjons & Dragons serait l’une de ces propriétés qui pourraient correspondre à un certain prestige possédant une grande notoriété.

Aucun autre détail n’a été annoncé sur cette série Donjons & Dragons, et un tel projet ne serait probablement pas prêt avant au moins quelques années.

Source : ComicBook / Crédit ©Hasbro