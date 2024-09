Le Seigneur Des Anneaux : Ian McKellen de retour en Gandalf dans le film d’Andy Serkis ?

Ian McKellen révèle qu’il a été approché pour reprendre son rôle de Gandalf dans les nouveaux films Le Seigneur des Anneaux d’Andy Serkis.

Il est possible que Sir Ian McKellen soit de retour dans la Terre du Milieu. En effet, alors que de nouveaux films sont en préparation, l’acteur vétéran du Seigneur des Anneaux aurait été approché pour reprendre son rôle.

McKellen a déclaré à The Big Issue : « L’enthousiasme pour Le Seigneur des Anneaux ne montre aucun signe de ralentissement… Je ne peux pas vous en dire plus. On vient de me dire qu’il y aura d’autres films et que Gandalf sera impliqué et ils espèrent que je le jouerai. »

Il a ajouté : « Quand ? Je ne sais pas. Quel est le scénario ? Ce n’est pas encore écrit. Alors, ils feraient mieux d’être rapides. »

L’acteur de 85 ans, a récemment été victime d’une chute sur scène alors qu’il jouait dans la pièce Player Kings dans le West End de Londres. Il se remet doucement de son accident et n’a pas l’intention de s’arrêter.

Dans une interview séparée avec BBC Breakfast, McKellen a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de se retirer du métier d’acteur. « Je continuerai aussi longtemps que les jambes, les poumons et l’esprit continueront à fonctionner », a déclaré l’acteur, qui fait la promotion du nouveau film The Critic.

Warner Bros. Discovery a annoncé en mai qu’Andy Serkis réaliserait et jouerait dans deux nouveaux films Le Seigneur des Anneaux, intitulés Lord of the Rings : The Hunt for Gollum. Le premier film devrait sortir en 2026.

Fran Walsh et Philippa Boyens, qui ont co-écrit la trilogie originale, devraient écrire le scénario, aux côtés de Phoebe Gittins et Arty Papageorgiou (Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim). Peter Jackson, réalisateur de la trilogie originale produira ces nouveaux films.

McKellen a joué le rôle de Gandalf dans tous les films originaux de Jackson et dans la trilogie Le Hobbit. Son retour dans la franchise serait un coup majeur pour Serkis.

Suite à son accident, McKellen a déclaré qu’il prenait congé pour le reste de l’année 2024, ce qui signifie qu’il pourrait revenir devant les caméras l’année prochaine, ce qui est probable lorsque les nouveaux films du Seigneur des Anneaux entreront en production.

On attend d’avoir plus d’informations sur ces nouveaux longs-métrages dans ce vaste univers de Tolkien. En attend, pour plus de Terre du Milieu, la série Les Anneaux de Pouvoir (séparée des films) vient de démarrer sa saison 2 sur Prime Video.

Source : The Big Issue, Deadline /Crédit ©Warner Bros