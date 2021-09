Outlander et Men In Kilts arrivent sur Téva dès le 5 septembre

Les quatre premières saisons de la série ainsi que la série documentaire Men In Kilts arrivent sur Téva dès ce dimanche 5 septembre.

Encore inédite à la télévision française (même si disponible sur Netflix), la série Outlander débarque dès ce dimanche 5 septembre sur Téva à 20h55. Et pour accompagner la série, Téva diffusera en exclusivité la série documentaire inédite, Men In Kilts : sur les traces d’Outlander avec Sam Heughan (Jamie) et Graham McTavish (Dougal). On y découvre le duo emprunte différents moyens de transport pour parcourir l’Écosse.

Ainsi, on les retrouve tour à tour à vélo et sur un tandem, en side-car, en barque ou en camping car. Le duo nous embarque dans une aventure riche d’enseignements à la découverte des paysages, des châteaux, des légendes et du patrimoine culturel et gastronomique écossais. Grâce aux diverses rencontres avec les « locaux », ils nous font découvrir les histoires et l’héritage de l’Écosse…

Dans Outlander Claire Randall, une infirmière de guerre, et son mari effectuent un « second voyage de noces » en Écosse en 1945, après avoir traversé la Seconde guerre mondiale séparés. Alors qu’elle cueille des fleurs en forêt, Claire se retrouve mystérieusement transportée, seule, en Écosse, en 1743, à l’époque où les Highlanders se lèvent contre les Anglais. La jeune femme se trouve alors prise entre deux mondes, deux époques et surtout, deux amours : alors que son mari Franck l’attend en 1945, elle est forcée d’épouser Jamie Fraser, un guerrier du XVIIIe siècle.

Outlander est adaptée du best-seller Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon : une saga littéraire de 8 tomes traduits en plusieurs langues avec plus de 28 millions d’exemplaires vendus dans le monde. Tournée en Écosse dans des décors naturels époustouflants, la série est racontée du point de vue de l’héroïne, Claire, transportée, au gré des saisons, dans différentes époques.

Mêlant drame, romance, aventures, Histoire et fantastique, Outlander a rapidement conquis de nombreux fans à travers le monde, qui se sont passionnés pour les aventures des deux héros incarnés par Caitriona Balfe et Sam Heughan.

Rendez-vous ce 5 septembre à 20h55 sur Téva pour Outlander puis à partir de 0h15 pour Men in Kilts et en intégralité sur 6play Téva.

Crédit ©Starz