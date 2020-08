Stranger Things saison 4 : L’arrêt forcé du tournage est « une bénédiction » selon Natalia Dyer

Natalia Dyer, qui joue Nancy Wheeler pense que le hiatus forcé du tournage de Stranger Things est une bonne chose pour les scénaristes.

Le retard du tournage de Stranger Things (et d’autres productions) causé par le coronavirus est peut-être agaçant pour les fans, mais selon Natalia Dyer, c’est une bénédiction secrète pour les scénaristes qui ont plus de temps pour peaufiner leur copie.

L’interprète de Nancy Wheeler y voit une opportunité pour donner plus de temps aux auteurs : « Normalement, nous obtenons les premiers scripts, puis [les showrunners – frères Duffer] doivent continuer à écrire en raison du calendrier. Et il faut du temps pour créer un script », a-t-elle déclaré à THR.

« D’habitude, ils écrivent au fur et à mesure mais il semble qu’ils aient eu assez de temps. Je pense que c’est peut-être une bénédiction pour les scénaristes, d’une certaine manière, car ils ont eu le temps de s’asseoir, de réfléchir et de créer. »

Et en effet, bien que le tournage ait été suspendu à la mi-mars, les scénaristes de la série ont indiqué sur Twitter que les scripts pour toute la saison ont été terminés en juin. L’écriture de toute la saison n’était pas finit quand le tournage a démarré.

L’actrice ne s’attendait pas à ce que la pause soit aussi longue et elle est impatiente de reprendre : « C’est fou quand on y pense, car c’est quelque chose que vous attendez avec impatience, et il y a tellement de préparation et d’excitation autour de ça. Et puis, on commence et on s’arrête. Et maintenant, cela fait un bon bout de temps. Mais j’ai hâte pour notre retour. »

Elle a ajouté : « Je suis enthousiasmée par les scripts. Je suis enthousiasmée par tout ce que cette saison va être. »

Pour le moment, on ne sait toujours pas quand le tournage reprendra.

Source : RadioTimes / Crédit ©Netflix