Spider-Man 4 : Le film pourrait entrer dans l’histoire

Avec un quatrième film Spider-Man en préparation, le MCU pourrait bien faire entrer sa version du personnage dans l’histoire.

Dans une interview à Variety, la productrice Amy Pascal a confirmé plusieurs projets Spider-Man dont des projets avec Miles Morales et Spider-Woman en live-action, mais aussi un quatrième film avec les retours de Tom Holland et Zendaya.

Comme pointé dans l’article précédent, Pascal a confié que le film était certain d’arriver mais que pour le moment, le travail sur le film est suspendu pendant la durée de la grève des scénaristes. « Allons-nous faire un autre film ? Bien sûr que nous le faisons », a déclaré la productrice. « On est dans le processus, mais avec la grève des scénaristes, personne ne travaille pendant la grève. On est tous des supporters et dès qu’ils se rassemblent, on s’y mettra. »

Malgré les nombreuses itérations de Spider-Man sur grand écran, pas une seule série n’a atteint un quatrième film, ce serait donc une première dans l’histoire du personnage. La première version de Spider-Man avec Tobey Maguire et réalisée par Sam Raimi avait prévu une seconde trilogie mais elle n’a jamais été complétée. Le développement sur Spider-Man 4 est allé assez loin, avec plusieurs ébauches de scénario et les acteurs John Malkovich et Anne Hathaway en négociations pour jouer les méchants, mais le projet a finalement pris l’eau.

En 2012, Sony a redémarré la franchise avec Andrew Garfield dans le rôle de Peter Parker. Alors qu’un troisième film se préparait, l’ère « Amazing Spider-Man » n’a duré que deux films avant que le box-office décevant des deux films n’oblige Sony à travailler avec Marvel Studios sur un autre reboot avec Spider-Man rejoignant l’univers cinématographique Marvel. L’ère de Tom Holland a engendré trois films avec Spider-Man: Homecoming (2017), Spider-Man: Far From Home (2019) et Spider-Man: No Way Home (2021), ainsi que des apparitions dans des films d’ensemble.

Avec la saga de Tom Holland qui devrait se poursuivre et les films d’animation Spider-Verse, le super-héros a enfin trouvé une certaine stabilité cinématographique. Holland pourrait être le premier acteur à jouer le super-héros dans un quatrième film qui lui est consacré, mais le début de la production dépend du résultat de la grève de la WGA, qui ne devrait pas se terminer bientôt.

On dirait que Spider-Man finira par se libérer de sa malédiction et aura un quatrième film avec le même acteur, mais pas avant que la WGA n’obtienne ce qu’elle demande et que les scénaristes soient payés équitablement.

