Outlander saison 6 : Premier aperçu en images et retour début 2022

Découvrez les premières images de la saison 6 de Outlander qui revient en 2022.

Les fans de la série Outlander ont enfin un peu de quoi se mettre sous la dent avant le retour de la série. Sans donner de date précise, la chaine Starz a annonce cette semaine que la série reviendrait début 2022 et elle a également dévoilé quelques images des nouveaux épisodes.

La sixième saison, qui termine sa production en Écosse cette semaine, comprendra huit épisodes, dont un premier épisode de 90 minutes. A cause des restrictions de tournage dû au covid, la saison est un peu plus courte mais le showrunner promet une saison vibrante.

Dans un communiqué, Matthew B. Roberts confie : « Tourner en 2021 a présenté un ensemble de défis sans précédent qui nous a conduit à la décision de tronquer la saison afin d’apporter aux fans la saison la plus vibrante et dynamique le plus rapidement possible. Dinna fash [Ne vous inquiété pas en écossais, ndlr], nous allons ensuite filmer une saison 7 prolongée avec 16 épisodes l’année prochaine quand la vie reviendra à la normale »

La saison 6 est basée sur le sixième livre de la saga de Diana Gabaldon, A Breath of Snow and Ashes, et voit Claire (Balfe) et Jamie (Heughan) se battre pour protéger ceux qu’ils aiment, alors qu’ils traversent les épreuves et les tribulations de la vie dans l’Amérique coloniale alors que le pays se dirige vers la Révolution. La saison 6 explore ce qui se passe lorsque la discorde et la division entre les habitants de votre maison vous font vous sentir comme un étranger, marginalisé et rejeté dans votre propre maison.

Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin et John Bell reviendront tous pour reprendre leurs rôles principaux, tandis que les nouveaux visages incluront Mark Lewis-Jones (Tom), Alexander Vlahos (Allan) et Jessica Reynolds (Malva Christie).

Source : EW / Crédit ©Starz