The Batman : Les premiers designs de la Batmobile en images

Découvrez des images des premiers designs de la Batmobile du film The Batman.

Des images du design de la Batmobile du prochain film Batman ont fait leur apparition sur la toile. Il s’agit du modèle original créé par Jeff Frost sur lequel s’est basé le film pour créer le résultat final du célèbre véhicule de Batman qu’on verra dans le film.

Concept Model Maker Jeff Frost posted some pictures of a model of #TheBatman‘s Batmobile on his website! pic.twitter.com/xHNkj6WYtv

