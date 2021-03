Wonder Woman : Connie Nielsen tease le film spin-off sur les Amazones et Themyscira

Le film spin-off de Wonder Woman sur les Amazones et Themyscira sera à la fois une suite et un prequel.

Le film Wonder Woman a présenté au public l’île magique de Themyscira, un monde caché gouverné par une race d’Amazones. Alors que la princesse Diana a quitté sa famille à Themyscira pour devenir Wonder Woman, le reste des Amazones est sur le point d’avoir leur propre moment avec un film spin-off prévu.

Connie Nielsen, qui reprendra son rôle de reine Hippolyta, leader des Amazones et mère de Diana dans le spin-off, a récemment expliqué à CinemaBlend que le film ne sera pas simplement une suite, il expliquera les origines du monde de Themyscira.

« Eh bien, je peux vous dire que ce n’est pas seulement après ce qui se passe dans Wonder Woman. Il y a aussi d’autres choses là-dedans, qui sont également liées à une époque antérieure. Il y a beaucoup de choses différentes que vous pouvez voir l’histoire se penchera sur les origines, mais il y a aussi d’autres moments impliqués. »

Les plans pour un film sur les Amazones ont été dévoilés par Patty Jenkins, la réalisatrice des deux films Wonder Woman. Dans une précédente interview, Jenkins avait révélé sa vision pour la franchise de la super-héroïne Amazon, qui serait divisée en quatre films, dont l’un serait un film axé sur les Amazones.

« Il y a un arc que j’ai en tête pour le premier film, puis le deuxième film, puis le film Amazon, puis le troisième film. Je ne vais pas réaliser [le projet Amazon], j’espère. Je vais vraiment essayer de ne pas le faire. »

Jenkins et Geoff Johns ont une idée qu’ils développent mais elle espère que quelqu’un d’autre réalisera le film. Elle doit déjà réaliser le troisième volet de Wonder Woman et elle a aussi un film Star Wars sur le feu.

Wonder Woman 1984 devrait être disponible en vidéo en avril en France.

Source : CinemaBlend / Crédit ©Warner Bros