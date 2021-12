The Flash saison 8 Armageddon : Révélations de la partie 3 (spoilers et promo)

Le vrai responsable d’Armageddon se révèle dans la partie 3 de l’événement de la série The Flash. Spoilers.

Armageddon commence enfin à prendre forme. Après la révélation de la mort de Joe dans l‘épisode précédent, la troisième partie de l’événement a grandement joué sur l’émotion et le deuil des personnages. Alors que Barry pense être sur le point de perdre la tête, il s’est rendu au Hall de la Justice où il a rencontré Black Lightning pour lui demander de l’aide. En prononçant le mot « Injustice », il a déclenché un protocole.

Cette semaine, Barry continue à se tourner vers Black Lightning pour obtenir de l’aide tandis que les choses tournent mal avec Despero (Tony Curran), le mystérieux extraterrestre qui est arrivé avec de sombres nouvelles de la fin du monde que Barry aurait provoqué dans le futur. . Cependant, l’épisode de cette semaine voit également Iris (Candice Patton) commencer à remettre en question la vision du futur de Despero, la conduisant à demander l’aide d’un allié à elle.

Black Lightning interroge Barry sur ce qui s’est passé pour l’inciter à invoquer « Injustice » et Barry lui donne un très bref aperçu du chaos au cours des dernières 24 heures. Barry ne peut pas se calmer et insiste sur le fait qu’ils doivent activer le protocole Injustice et Jefferson doit lui retirer ses pouvoirs. Black Lightning veut appeler les autres, mais Barry dit non. Barry n’écoute tout simplement pas la raison et explique qu’il a oublié que Joe est mort comme preuve que les choses sont incroyablement mauvaises. Black Lightning rappelle à Barry que s’il lui enlève ses pouvoirs, ils disparaissent définitivement.

Retrouver Barry

A STAR Labs, Despero tante de trouver Barry tandis que, chez Chester, la Team Flash essaie de démêler ce qui se passe avec Barry. L’équipe fait de Barry et de sa santé mentale la priorité et Iris suggère que quelque chose ne va pas à propos de Despero. Elle pense que quelqu’un a peut-être piégé Barry et vient avec une vidéo qui pourrait suggérer que Joe n’est pas mort. Le scepticisme d’Iris à propos de la mort de Joe n’est pas bien reçu par Cécile qui dit que l’équipe sauvera Barry sans elle si elle choisit de poursuivre son intuition. Iris s’en va et Allegra la poursuit.

Pour trouver Barry, Cécile veut utiliser ses pouvoirs mais ils ne sont pas assez puissants. Elle demande à Chester de construire un booster psychique pour qu’elle puisse le faire. Pendant ce temps, Iris et Allegra se rendent à la gare pour chercher des indices sur Joe. Iris trouve quelque chose d’un peu étrange à l’endroit où Joe serait mort mais Allegra ne le voit pas, cependant, elle sait où se trouvent les caméras de sécurité.

Elles interrogent le gardien de sécurité, mais il dit que les données ont probablement été perdues en raison d’un événement sportif en cours et qu’ils ont les images directement là-bas. Cela semble montrer la mort de Joe. Dans un bar, Cécile rencontre Top et lui demande de l’aide, mais Top n’est pas forcément enclin à le faire. Cécile lui fait un marché et Top accepte de l’aider.

Timeline manipulée

Plus tard, Iris croise Deon à la gare et lui parle des particules qu’elle a trouvé et elle pense que quelqu’un manipule la timeline. Iris veut que Deon annule ses traitements pour sa maladie du temps. Il est réticent à le faire au début, mais accepte ensuite. Effectivement, Iris commence à voir des particules. Ce sont des isotopes en décomposition. Quelqu’un a puisé dans la force négative de la Still Force pour réécrire la chronologie, ce qui signifie que Joe n’aurait jamais dû mourir.

Caitlin parle avec Cecile de la façon dont Top a essayé de l’amener à réprimer ses sentiments et lui raconte ses propres expériences de deuil à propos de la mort de Ronnie. Caitlin s’inquiète que Cécile emprunte un chemin sombre. Pendant qu’elles parlent, Chester reçoit une notification indiquant que quelqu’un a allumé l’accélérateur de particules de STAR Labs. C’est Despero.

Cécile et Top se reconnectent à l’appareil de Chester pour rechercher Barry et le trouvent assez rapidement. Cécile se rend vite compte que Despero est là et Top essaie de conclure un accord avec Despero et il se met dans la tête de Top pour obtenir l’emplacement de The Flash, la tuant presque. Il n’obtient pas toutes les informations dont il a besoin et s’en prend ensuite à Cécile. Cependant, Cécile se défend et le repousse. Chester localise Barry, mais ils se rendent compte que Despero l’a maintenant fait aussi.

Le responsable démasqué

Au Hall, Barry a toujours des liens avec son pouvoir et il est impatient de finir les choses. Il dit à Black Lightning ce que Despero lui a dit et maintenant que Black Lightning le sait, il ne veut pas prendre le pouvoir de Barry. Barry perd patience et lance des éclairs sur Black Lightning. Jefferson ne se plie toujours pas à la demande de Barry, convaincu qu’il sauve le monde en sauvant l’un de ses protecteurs.

Le combat continue jusqu’à ce qu’ils soient tous les deux allongés sur le sol avec le costume, l’arc et la flèche d’Oliver également frappés au sol. Jefferson invoque le sacrifice d’Oliver pour que Barry se calme. Cependant, Despero arrive juste à ce moment-là et se prépare à le tuer, mais Deon et Iris débarquent au même moment. Despero ne la croit pas, mais Black Lightning attaque Despero pour que Flash gagne un peu de temps. Deon donne à Barry de l’énergie de la Still Force afin qu’il puisse partir pour comprendre qui l’a piégé.

A la fin, Barry arrive à Central City en 2031 pour découvrir ce qui se passe et trouve un événement privé, la « West Party ». Il met alors les pieds dans un cauchemar : une fête de fiançailles pour Iris et Eobard Thawne. Lorsque tout le mode repère Barry, ils sont tous mécontents de le voir. Thawne est évidemment derrière tout ça, ce qui n’est absolument pas une surprise. Il a volé la vie de Barry et tourné toutes les personnes qu’il aime contre lui.

La semaine prochaine, Damien Darhk (Neal McDonough) donnera des conseils à Barry mais il y a un hic. Une bataille épique commencera alors avec Reverse Flash opposé à The Flash, Team Flash, Batwoman (Javicia Leslie), Sentinel (Chyler Leigh) et Ryan Choi (Osric Chau).

The Flash, c’est chaque mardi sur la CW.

The Flash saison 8 – Promo Armageddon Partie 4