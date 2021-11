The Flash saison 8 Armageddon : Barry perd la tête et un personnage mort ? (spoilers partie 2)

Barry semble perdre la tête dans la partie 2 d’Armageddon et la série The Flash a-t-elle vraiment tué un personnage ? Spoilers.

Cette semaine dans The Flash, il est devenu de plus en plus clair (pour le public et pour Barry Allen) qu’un personnage majeur était décédé des mois auparavant, hors caméra. Ce personnage est Joe West, le père d’Iris et la figure paternelle de Barry, joué par Jesse L. Martin qui est là depuis les débuts de la série.

La semaine dernière, la première partie de l’événement Armageddon a donné un premier indice, lorsque le visage de Cécile a changé d’expression face à Chester qui a dit que Ray Palmer était « mort pour lui ». Chester s’était alors rapidement excusé, réalisant avoir dit quelque d’insensible. L’indice suivant est venu au début de la partie 2, quand Iris a dit à Barry qu’elle allait rendre visite à Cécile et Jenna, qui « ont eu du mal ces derniers temps ». Quelques instants plus tard, Kristin Kramer a lancé un discours d’encouragement à Barry en disant : « Si Joe était là en ce moment…. »

Puis, lorsque Barry a demandé à Cécile des conseils juridiques, il a remarqué qu’elle semblait un peu nerveuse. « C’est juste difficile ces derniers temps… », a-t-elle commencé à dire. Mas le coup de grâce est venu lorsque Barry a suggéré que la Team Flash se rende chez les West pour une célébration post-victoire, où peut-être Joe pourrait concocter le célèbre jambalaya de sa grand-mère. Puis sous les regards abasourdis de tout le monde, Caitlin a rappelé à Barry : « Joe est mort il y a six mois. » Et quelques instants plus tard, chez les West, Iris a dit à son mari perplexe et dans le déni qu’il avait prononcé l’éloge funèbre.

Réalité ou monde alternatif ?

Alors Joe est-il vraiment mort ? C’est possible, mais c’est aussi peut-être une ruse de la série puisque clairement, Barry est en train de perdre la tête et ne sait plus ce qui est vrai ou non. Il commet des actions sans se souvenir de ce qu’il a fait et les prédictions de Despero semblent se réaliser. Il est impensable que Flash se retourne contre sa ville et mette ses amis et sa famille en danger et pourtant, c’est ce que nous dit la série. Est-ce que la mort de Joe a brisé Barry à ce point ? Est-il manipuler par un autre meta ou sommes nous dans un monde alternatif ?

A la fin de l’épisode, Barry se rend au Hall of Justice et retrouve Black Lightning alias Jefferson Pierce (Cress Williams). Quand Jefferson lui demande ce qui se passé, Barry répond “Injustice” ce qui prompt une réaction de Jeff. Et par « injustice », Barry fait-il référence à l’histoire de « réalité alternative » de DC Comics ? Ou parle-t-il tout simplement du contraire de la justice ? Ça reste à voir.

La semaine prochaine, les événements devraient prendre plus d’ampleur avec les présences de Ryan Wilder (Javicia Leslie), Alex Danvers (Chyler Leigh, qui est apparue dans la partie 2 seulement par écran interposé) et Ryan Choi (Osric Chau). Iris les contactera quand elle suspectera que quelque chose ne va pas dans la vision du futur de Despero.

The Flash, c’est le mardi sur la CW.

The Flash saison 8 – Armageddon Partie 3