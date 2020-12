Doctor Who – Revolution of the Daleks : Trailer, date, retours et departs confirmés

Découvrez un trailer, une date de sortie, retours et départs annoncés pour l’épisode spécial Revolution of the Daleks de Doctor Who.

Comme annoncé ce week-end, un trailer a enfin été dévoilé pour Revolution of the Daleks, l’épisode spécial prévu pour les fêtes de fin d’années de Doctor Who. Une date a aussi été révélée et comme on pouvait s’y attendre, il sera diffusé le 1er janvier 2021 sur la BBC.

La dernière fois que nous avons vu la Docteur (Jodie Whittaker) à la fin de la douzième série, elle a été enfermée dans une prison extraterrestre de haute sécurité purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour ses « crimes » contre l’univers, sans espoir de fuite.

Pendant ce temps, ses ami.e.s Yaz Khan (Mandip Gill), Graham O’Brien (Bradley Walsh) et Ryan Sinclair (Tosin Cole) sont de retour sur Terre et tentent de continuer leur vie sans la Docteur. Mais quand ils découvrent un plan inquiétant en cours, qui implique l’un des ennemis les plus meurtriers du Docteur, ils sont obligés de trouver un moyen de combattre un Dalek sans elle.

Comme le dévoile la bande-annonce (et comme on le savait déjà), Captain Jack (John Barrowman) sera de retour et il aidera les ami.e.s du Docteur à déjouer les plans démoniaques des Daleks pour sauver la planète.

Mais Barrowman n’est pas le seul visage familier à revenir, Chris Noth reprend également le rôle de Jack Robertson qu’il tenait dans un épisode de la saison 11. Apparemment, il n’a pas dit son dernier mot.

Ailleurs, Jodie Whittaker confirme les départs de Bradley Walsh et Tosin Cole de la série après l’épisode spécial. L’actrice a fait cette annonce au cours d’une conversation avec Mandip Gill et le showrunner Chris Chibnall.

« En tant que Docteur, je dirai que la fam en tant que quatre n’est plus », a déclaré Whittaker. « Sur une note personnelle, [je me sens] absolument dévastée. Sans entrer dans les détails sur quoi que ce soit à voir avec le personnage ou ce qui se passe, sachant simplement que c’était les dernières scènes, pour moi avec ces acteurs, les deux devaient me porter à ma loge. Je n’ai pas pleuré comme ça depuis si longtemps. Je veux dire, Brad ne pouvait pas du tout faire face… Il n’y avait aucun sentiment de soulagement. »

« Je ne suis pas vraiment ce genre de personne émotionnelle », a déclaré Gill, « mais même pour moi, c’était vraiment triste ! »

Revolution of the Daleks sera diffuse le jour de l’an sur la BBC.

Doctor Who – Revolution of the Daleks