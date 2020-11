Doctor Who : Retour d’un personnage emblématique dans « Révolution of the Daleks »

Le capitaine Jack Harkness (John Barrowman) n’a pas dit son dernier mot avec un retour fulgurant dans le spécial fêtes de cette année Révolution of the Daleks.

Le retour de John Barrowman, dans l’épisode 5 de la saison 12 de Doctor Who en tant que Capitaine Jack n’est pas passé inaperçu. Un personnage apprécié de ses fans qui sera bel et bien présent dans l’épisode spécial fêtes de fin d’années !

À travers son nouveau teaser, la BBC a révélé le retour du capitaine Jack Harkness. Une vidéo emplie de vert, qui ne dure que 15 secondes. Portée par la respiration gémissante du TARDIS, on y voit en plein écran l’excitation de Jack avec ces quelques mots « Oh comme ce son m’a manqué » .

Dans un communiqué John Barrowman a confié être de retour dans la série, comme un retour à la maison. Après une interruption de presque dix ans dans la série, l’acteur se dit heureux de retrouver son personnage : « C’est un personnage très proche de mon coeur qui a changé ma vie, et savoir que les fans l’aiment autant que moi rend son retour encore plus doux. J’espère que tout le monde appréciera l’aventure héroïque de Jack avec Thirteen ».

Depuis le retour de la série en 2005, les épisodes de Fêtes de fin d’année sont devenus un véritable phénomène et l’un des rendez-vous les plus importants de Noël pour la communauté de Doctor Who. Cette année, avec la présence du capitaine Jack Harkness, le showrunner Chris Chibnall espère pouvoir épater les fans avec « un long-métrage épique et émotionnel » avant d’ajouter « Si quelqu’un peut faire sauter les ordures de 2020, c’est le capitaine Jack. Attention Daleks ! ».

Pour le moment pas de date de diffusion pour Révolution of the Daleks, mais cette annonce rend l’impatience plus grande pour cette nouvelle édition spéciale fêtes ! Soyez attentif, le cerveau revient prochainement pour d’autres informations.

Doctor Who – Retour de Captain Jack