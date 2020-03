Doctor Who saison 13 : Bradley Walsh et Tosin Cole ne partiraient pas complètement

Bradley Walsh et Tosin Cole ne quitteraient peut-être pas complètement la série Doctor Who.

Au début de la semaine, il a été rapporté que Bradley Walsh et Tosin Cole étaient sur le départ. Les acteurs auraient décidé de quitter Doctor Who après l’épisode spécial qui sera diffusé durant les fêtes de fin d’année. Apparemment, ce n’est pas tout à fait certain, les deux acteurs pourraient revenir mais dans une capacité moindre.

Selon RadioTimes, Walsh et Cole seraient toujours présents dans la série mais en tant que récurrents et non réguliers. Ce serait apparemment la même situation que Freema Agyman (Martha), Matt Lucas (Nardole) ou encore John Barrowman (Captain Jack) à l’époque qui étaient tous des compagnons du Docteur par intermittence. Par exemple, Agyman est apparue dans 5 épisodes en 2008 alors qu’elle avait quittée la série en tant que régulière en 2007.

Pour le moment, les plans ne sont pas gravés dans la pierre, le tournage de la saison 13 n’a pas encore commencé, les choses pourraient changer d’ici là. Gardez tout de même en tête que les deux acteurs ont d’autres projets qui pourraient interférer avec le tournage de Doctor Who. Cole a décroché un rôle dans une série américaine et Walsh présente et participe à plusieurs émissions de télévision en parallèle.

Ce qui est apparemment certain, c’est que Mandip Gill (Yaz) reste à bord du TARDIS avec Jodie Whittaker pour la saison 13. Le showrunner Chris Chibnall reste aussi en place.

En attendant, les trois compagnons du Docteur seront tous présents dans l’épisode spécial Revolution of the Daleks qui a déjà été filmé. Il devrait être diffusé fin 2020 ou début 2021.

Source : RadioTimes / Crédit ©BBC