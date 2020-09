Les Nouveaux Mutants : Le film n’est pas connecté au MCU

Le film Les Nouveaux Mutants n’a jamais été planifié pour faire partie du MCU.

Le film Les Nouveaux Mutants n’a jamais été conçu avec l’idée de faire partie du MCU. Le spin-off de X-Men qui a mis des années à sortir, est enfin arrivé dans les salles la semaine dernière, marquant la fin de l’ère Fox de Marvel. Et, pour être clair, le réalisateur Josh Boone a confirmé qu’il s’agissait et avait toujours été un film de Fox, pas un éventuel film du MCU.

Au cours d’une récente interview, on a demandé au cinéaste si des conversations avaient déjà eu lieu avec Disney et / ou Marvel Studios au sujet de refaire Les Nouveaux Mutants afin qu’il puisse avoir lieu au sein du MCU aux côtés des Avengers. Le film était déjà bien avancé au moment de la fusion.

« Non, pas du tout. Je venais de vraiment terminer le processus que nous avions déjà réalisé à 70% avant la fusion. C’était bien d’avoir la rétrospective de l’année où je travaillais sur [la série limitée] The Stand et faisais d’autres choses pour revenir et le regarder, parce que nous avons fait d’autres petites choses ici et là. »

Le film reste un produit dans son propre univers et n’est pas attaché au MCU : « J’adore les films Marvel [de Disney], mais nous étions un film Marvel de Fox. Donc, je ne sais pas ce que cela signifie pour eux, je n’en ai aucune idée. Nous avons en quelque sorte fait le film que nous voulions faire chez Fox, et nous avons été hérités par Disney. Le casting et moi irions certainement en faire un autre en un clin d’oeil si nous le pouvions, et j’aimerais voir ces personnages au moins continuer d’une manière ou d’une autre, car je ne pense pas que quiconque ait un meilleur jeune casting. »

Les Nouveaux Mutants est actuellement en salles.

