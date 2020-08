La Casa de Papel saison 5 : Fin de partie et Miguel Angel Silvestre rejoint la série

Miguel Angel Silvestre et Patrick Criado rejoignent la cinquième et dernière partie de La Casa de Papel.

Le case arrive à sa fin. Netflix dévoile que le braquage tant attendu s’achèvera dans la cinquième et dernière partie de La Casa de Papel. La dernière saison de la série, créée par Alex Pina et produite par Vancouver Media, sera composée de 10 épisodes.

La production commencera le 3 Août et le tournage aura lieu en Espagne, au Danemark et au Portugal. La plateforme annonce aussi la présence de Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense8) et Patrick Criado (nominé aux Goyas pour La gran familia española, Vivir sin permiso) qui rejoignent le casting.



Le créateur et producteur exécutif Alex Pina déclare : « Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe. Comment mettre le Professeur au pied du mur ? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages ? Ainsi est née la cinquième partie de La Casa de Papel. La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante. »

On retrouve au casting Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Le Professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogota), Luka Peros (Marseille), Belén Cuesta (Manille), Fernando Cayo (Colonel Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palerme), Najwa Nimri (Inspectrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía), et bien d’autres.

La Casa De Papel Partie 5 sera réalisée par Jesús Colmenar, Koldo Serra et Alex Rodrigo.

Crédit ©Netflix