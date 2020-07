Lucifer saison 5 : Photos et détails de l’épisode « film noir »

La série Lucifer se la joue « film noir ». Découvrez les photos et des détails de cet épisode spécial qui rend aussi hommage à Princess Bride.

La saison 5 de Lucifer offrira un épisode spécial en noir et blanc dans le style film noir. EW a dévoilé des images de cet épisode – le quatrième de la saison – qui verra notamment Lauren German et Aimee Garcia (avec une moustache) jouer des hommes.

Mais cet épisode devrait aussi donner des détails sur le passé de Maze (Lesley Ann Brandt).Intitulé « It Never Ends Well for the Chicken », cet hommage au film noir raconte ce qui s’est passé lorsque Lucifer (Tom Ellis) a visité Los Angeles dans les années 40 et plonge dans le passé de Maze.

« Chaque fois que vous jouez [avec] des flashbacks, la question est toujours : « Quel est la période qui peut refléter une personne ? » Ce qui est bien avec le noir, c’est ses histoires de détective, mais Lucifer n’est pas encore un détective. Donc, ce que nous voyons presque, dans une certaine mesure, est le premier cas de Lucifer », explique le co-showrunner Joe Henderson à EW. « Il y a un cas, il y a un mystère à résoudre, mais c’est juste plus un filtrage de notre langage à travers le noir. »

« Tom Ellis est fait pour ce style. Il est en quelque sorte Cary Grant. Je pense qu’il y a toujours eu quelque chose dans sa représentation de Lucifer qui est de la vieille école, qui rappelle à l’extravagance et à l’élégance du vieux Hollywood et du noir », dit la co-showrunner Ildy Modrovich.

Elle explique aussi pourquoi ils ont choisi cette époque : « Il y a eu un moment dans notre arc où Lucifer a dû nous donner une petite backstory sur un personnage et nous dire ce qui lui est arrivé il y a longtemps et nous avons pensé que c’était le parfait pour un moment Princess Bride. Alors, ouvrons-le et demandons à Lucifer de raconter cette histoire à quelqu’un. Et si nous rendons vraiment hommage à Princess Bride, cette personne devrait être Trixie [Scarlett Estevez]. »

A l’origine, cet épisode n’aura pas dû se faire, mais quand la commande est passée de 10 à 16 épisodes, ils ont décidé de le faire : « C’était important car ça a fini par nous donner une telle opportunité d’explorer Lucifer dans une première version de lui-même. En outre, le grand plaisir avec l’outil Princess Bride est qu’il raconte l’histoire et il y met essentiellement les personnages que nous connaissons et aimons. Il remplace un détective dur avec Chloé Decker [German], un autre personnage avec Dan Espinoza [Kevin Alejandro]. Le plaisir est de savoir qui Lucifer choisit d’être qui et ce que cela dit sur la façon dont il les voit. [C’est] aussi très amusant de voir des acteurs jouer des rôles très différents de ceux que nous avons l’habitude de voir. »

Pour finir, notez que Lesley-Ann Brandt a quelques numéros musicaux dans l’épisode : « elle va vous fendre le cœur, c’est sûr, » conclue Modrovich.

Les 8 premiers épisodes de la saison 5 de Lucifer arrivent le 21 août sur Netflix.

Source : EW / Crédit ©Netflix