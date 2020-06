Spider-Man 3 : J.K. Simmons tease le retour de J. Jonah Jameson dans le MCU

J.K. Simmons tease son retour dans le rôle de J. Jonah Jameson dans le MCU dans Spider-Man 3.

Dans Spider-Man Far From Home, les fans ont eu la surprise de voir J.K. Simmons reprendre le rôle de J. Jonah Jameson, le rédacteur en chef du Daily Bugle. Il apparaît à la fin et expose l’identité de Spider-Man.

Depuis cette apparition, le fans se demandent si Simmons reviendra dans la suite de Spider-Man ou dans un autre film du MCU. Et apparemment un retour est totalement possible parce que l’acteur a signé pour plus d’un film.

Dans une interview à People Magazine, quand on lui demande si les fans peuvent s’attendre à le revoir, il répond : « Je ne sais pas si j’utiliserais le mot attendre. » Il explique qu’il a signé pour faire des suites, mais le studio n’est pas obligé de l’utiliser dans les films suivants.

Il est tout de même très partant pour revenir : « C’est formidable d’avoir l’opportunité, au fur et à mesure que ces choses évoluent, d’être l’un de la version précédente qui reste. »

Pour le moment, on ne sait pas si J.K. Simmons reviendra dans Spider-Man 3 ou un autre film du MCU mais il y a clairement une possibilité.

Source : People / Crédit ©Marvel /Sony