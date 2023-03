Premières descriptions officielles pour Deadpool 3 et le reboot de Blade

Deadpool 3 et Blade, Les films qui clôturent la phase 5 et lanceront la phase 6 du MCU ont une première description et date de tournage imminent.

Le site Production List a offert quelques nouvelles informations concernant deux productions très attendues du MCU acquise avec le rachant de la Fox par Disney.

Ces productions sont Blade et Deadpool 3, deux licences qui appartenaient à la 20th Century Fox. Si l’on a eu droit à une vidéo d’annonce pour le casting de Hugh Jackman dans Deadpool 3, les deux films restent des mystères, notamment concernant leur direction et intrigue dans le Marvel Cinematic Universe.

D’après cette mise à jour sur le site de référence des dates de tournages et productions américaines, les deux films devraient commencer leur tournage le 1er mai prochain, à Vancouver pour Deadpool 3, et en Nouvelle Orléans pour Blade.

De vague description de films ont été ajoutée pour synopsis. Pour Deadpool, rien de nouveau si ce n’est une phrase laconique : « Un nouveau chapitre pour le violent, torride et bien évidemment hilarant Deadpool ».

Pour Blade il en est tout autre : « Il est connu pour être un chasseur de Vampires, à moitié immortel, tuant les vampires pour venger la mort de sa mère, tué par l’un de ces monstres alors qu’elle venait de lui donner la vie » Un synopsis qui confirme que cet opus s’inspire directement de l’intrigue originale des comics Blade. Un reboot complet, effaçant ainsi le Blade de Wesley Snipes.

Blade devrait être le dernier film de la phase 5, avec Deadpool qui lancera la sixième. Patrick Stewart a confirmé qu’il ferait parti du casting, en reprenant le rôle d’un variant du Professeur X que l’on a pu voir dans Doctor Strange 2 Multiverse of Madness. Rien ne confirme que ce variant serait à la tête d’un autre groupe d’Illuminati. Si l’acteur a confirmé qu’il reviendrait bien dans ce troisième opus du super-héros de Ryan Reynolds, avec Hugh Jackman, Marvel n’a pas encore fait d’annonce officielle concernant son casting.

Blade est prévu en salle le 4 Septembre 2024 , quant à Deadpool 3, on le reverra, deux mois après, le 8 novembre 2024.

Crédit photos : ©Marvel/Disney