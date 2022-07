Deadpool 3 / Wolverine : Hugh Jackman continue de troller les fans

Hugh Jackman continue de troller les fans de Wolverine avec une nouvelle photo.

Hugh Jackman prend un malin plaisir à troller ses fans et continue de jouer avec leurs émotions sur la toile. La semaine dernière, l’acteur a posté une image de lui réagissant à quelque chose avec surprise. Cela a déclencher des spéculations des fans qui pensent qu’il reprendra peut-être son rôle de Wolverine dans le MCU via le prochain volet de Deadpool.

Hier, Jackman s’est rendu sur Twitter pour ajouter encore plus de feu aux poudres avec une photo de lui portant un t-shirt Adventure Time, avec le message : « Voyons quelle rumeur l’expression sur mon visage va déclencher aujourd’hui… »

Let’s see what rumor the look on my face starts today … pic.twitter.com/eWo0gNPv91 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) July 5, 2022

Clairement, il trolle complètement ses fans et prend un malin plaisir à le faire après que son tweet précédent soit devenu viral. Y a-t-il vraiment quelque chose à l’horizon où est-ce de la spéculation dans le vent ? Il faudra être patient pour voir si Jackman reprendra son rôle de Wolverine.

Depuis que Jackman a raccroché ses griffes, 21st Century Fox a été rachetée par Disney. Cette fusion a transféré toute la propriété intellectuelle de Fox dans la maison de la souris aux grandes oreilles, et parmi les personnages acquis se trouvent les X-Men et les Quatre Fantasques. Les mutants sont la propriété de Marvel Studios depuis plus de trois ans maintenant, et les rumeurs entourant leurs débuts dans le MCU sont actives depuis que le président de Marvel, Kevin Feige, a teasé leur arrivée au San Diego Comic-Con en 2019.

.

On sait que Shawn Levy, le réalisateur de Deadpool 3 aimerait le ramener pour un « buddy movie » au côté de Ryan Reynolds, mais pour le moment, rien n’est garanti et techniquement, Jackman a pris sa retraite de Wolverine il y a cinq ans après Logan.

Alors Jackman est-il prêt à rempiler alors que de nouvelles rumeurs annoncent Taron Egerton en tant que son successeur ?

Source : ComicBook / Crédit ©Fox