Mulan : Teaser trailer du Super Bowl

Découvrez un extrait du spot TV pour le film Disney Mulan dévoilé à l’occasion du Super Bowl.

A quelques heures du grand match du Super Bowl, Disney a dévoilé un nouveau teaser pour le film Mulan, remake du film d’animation des années 90. Cette nouvelle vidéo est courte mais elle offre tout de même de nouvelles images du film. Il semble que ce ne soit qu’un avant-goût avant une bande-annonce plus consistante qui sera diffusée durant le match ce dimanche.

Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs venus du nord, Hua Mulan, fille aînée d’un vénérable guerrier désormais atteint par la maladie, décide de prendre sa place au combat.

Se faisant passer pour un soldat du nom de Hua Jun, elle se voit mise à l’épreuve à chaque étape du processus d’apprentissage, mobilisant chaque jour un peu plus sa force intérieure pour explorer son véritable potentiel…

Commence alors pour Mulan un voyage épique qui transformera la jeune fille en une guerrière aux faits d’armes héroïques, honorée par tout un peuple reconnaissant et faisant la fierté de son père.

La distribution de Mulan réunit Yifei Liu dans le rôle de Mulan; Donnie Yen dans celui du commandant Tung; Jason Scott Lee dans celui de Böri Khan et Yoson An dans celui Cheng Honghui. Ils sont rejoints par Gong Li qui incarne Xianniang et Jet Li qui interprète l’Empereur.

Le film est réalisé par Niki Caro, d’après un scénario écrit par Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek basé sur le poème narratif « La ballade of Mulan. »

Mulan sort le 25 mars 2020.

Mulan – Tease Super Bowl