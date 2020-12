Batman : Warner Bros développe deux franchises séparées l’une de l’autre

Le président de DC Films a révélé les plans de la société pour développer deux franchises distinctes de Batman.

Dans le profile consacré à Walter Hamada dans le New York Times, beaucoup de choses ont été dites concernant l’avenir des films et des séries DC. En ce qui concerne Batman en particulier, Hamada a confié que les plans étaient de faire deux franchises séparées. D’un côté il y a le Batman du film de Matt Reeves qui vit indépendamment du DCEU et de l’autre, celui du DCEU.

Le plan d’Hamada est de casté un nouvel acteur qui remplacera Ben Affleck dans le DCEU qand il aura fair a dernière apparition dans The Flash. Le Batman de Pattinson resterait ainsi indépendant et ne sera pas connecté au multiverse du DCEU.

« Je ne pense pas que quiconque ait jamais tenté cela », a déclaré Hamada à propos de l’exploitation de deux versions de Batman en parallèle. « Mais le public est suffisamment sophistiqué pour le comprendre. Si nous faisons de bons films, ils joueront le jeu. »

Apparemment, le DCEU qui contient Aquaman, Flash, Wonder Woman et le Batman d’Affleck se déroule sur la Terre-1, tandis que le Batman de Pattinson est sur la Terre-2. Il ne faut pas non plus oublier le Batman de Michael Keaton qui sera présent dans le film The Flash aux cotés d’Affleck.

Sur le petit écran, il y a déjà deux versions différentes de Bruce Wayne, l’une dans Titans et l’autre dans Batwoman. On remarquera ici le choix des mots. Ce sont deux Bruce Wayne et non deux Batman. Ils ne sont pas apparus dans le costume du justicier mais ils restent Bruce Wayne, c’est le même personnage, exploré de manières différentes.

On notera aussi qu’il y a une série spin-off de The Batman en préparation. Pour le moment, il ne devrait pas apparaitre mais la série se déroule dans l’univers du Batman de Pattinson.

The Batman sortira en mars 2022.

Source : New York Times / Crédit ©Warner Bros