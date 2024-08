Avatar 3 Fire & Ash : Michelle Yeoh n’apparaitra pas avant Avatar 4

James Cameron confirme que Michelle Yeoh n’apparaitra pas dans Avatar 3 Fire & Ash mais dans les volets suivants.

L’arrivée de l’actrice oscarisée Michelle Yeoh dans les films Avatar aura lieu plus tard que prévu. Alors qu’une photo de la star de Everything Everywhere All at Once sur le tournage des nouveaux films Avatar semblait suggérer que l’actrice apparaîtrait dans le troisième film, officiellement intitulé Avatar : Fire and Ash, ce ne sera pas le cas.

Cependant, le réalisateur et scénariste James Cameron a confirmé dans une interview avec Entertainment Weekly, que le personnage de Yeoh n’apparaîtra pas avant le quatrième opus.

« Michelle Yeoh ne sera pas dans le 3. Elle est dans les 4 et 5 », a déclaré Cameron à EW. « Cela a donc été un peu mal rapporté. Elle viendra bientôt pour jouer son rôle, c’est un personnage intéressant et amusant. »

Il a poursuivi : « Je veux dire, nous prenons de l’avance maintenant. Tout cela est prévu depuis des années et des années. Les scripts ont tous été écrits il y a des années, jusqu’à la fin du film 5. Nous avons donc travaillé sur des parties du 4 au fur et à mesure, principalement parce que nous avons ce jeune casting. Nous avons dû tous les abattre alors qu’ils étaient encore jeunes. »

C’est en 2019 que Disney a annoncé que Yeoh avait intégrée la franchise de James Cameron et jouerait le rôle du Dr Karina Mogue.

« Nous aimons Michelle », a déclaré le cinéaste. « Elle a toujours été une star de cinéma, mais elle est devenue un énorme phénomène. J’ai hâte d’y travailler. »

En mars 2021, le regretté producteur Jon Landau a partagé une photo de l’actrice sur le tournage avec Cameron. Selon la légende, la photo a été prise « entre les réglages pendant le tournage d’Avatar 3 ».

La sortie en salles d’Avatar Fire & Ash est prévue le 19 décembre 2025. Avatar 4, encore sans titre, devrait sortir le 21 décembre 2029 et Avatar 5 est prévu pour le 19 décembre 2031.

