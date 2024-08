Kraven The Hunter : Nouvelle bande-annonce pour le film Marvel de Sony

Nouvelle bande-annonce pour le film Marvel Kraven The Hunter de Sony Pictures, avec Aaron Taylor-Johnson.

Malgré les résultats de Madame Web plus tôt cette année, l’univers Spider-Man de Sony compte encore deux films Marvel qui sortiront en 2024. Alors que Venom : The Last Dance terminera la trilogie de Tom Hardy, Kraven The Hunter sortira juste après, apportant un autre personnage emblématique de l’univers de Spider-Man sur grand écran.

Plus d’un an après le premier teaser, Sony Pictures a dévoilé une nouvelle bande-annonce de Kraven The Hunter, comprenant un regard plus approfondi de l’histoire d’origine du personnage Marvel titulaire d’Aaron Taylor-Johnson et de Rhino.

Les images explorent davantage le conflit entre Sergei Kravinoff et son père, Nikolai Kravinoff. La dernière bande-annonce de Kraven le chasseur donne aussi enfin un aperçu complet d’Aleksei Sytsevich d’Alessandro Nivola entièrement transformé en Rhino.

Dans Kraven The Hunter, Aaron Taylor-Johnson incarne un mercenaire inspiré par le personnage du même nom tiré des comics Marvel et en particulier de l’univers Spider-Man.

Kraven, alias Sergei Kravinoff, a longtemps été un incontournable des comics Marvel, d’abord créé par Stan Lee et Steve Ditko en tant que chasseur de gros gibier meurtrier et adversaire de Spider-Man.

Au casting, on trouve aussi Russell Crowe, Ariana Debose, Fred Hechinger, Christopher Abbott, Alessandro Nivola et Levi Miller.

Kraven The Hunter sort le 18 décembre dans les salles.

Kraven The Hunter – Nouvelle bande-annonce VF

Kraven The Hunter – Nouvelle bande-annonce VOST