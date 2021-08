The Resident saison 5 : Emily VanCamp quitte la série médicale (promo)

Après quatre saisons, Emily VanCamp, alias l’infirmière Nic Nevin, quitte la série médicale The Resident.

L’infirmière clinicienne Nicolette « Nic » Nevin s’en va. Emily VanCamp serait sur le départ de la série The Resident et ne reviendrait donc pas pour la saison 5. Pour le moment, les raisons de son départ ne sont pas connues, mais on sait que l’actrice et son mari l’acteur Josh Bowman sont récemment devenus parents. La naissance de sa fille aurait peut-être une part dans sa décision.

Le rôle de VanCamp dans The Resident était important : elle était la seconde moitié du couple star formé avec Matt Czuchry, qui joue le Dr Conrad Hawkins. Les deux personnages se sont mariés au début de la saison 4 et Nic a donné naissance au premier enfant du couple lors du final en mai dernier. Mais une promo de la saison 5 (ci-dessous) suggère que « tout va changer » alors que Conrad ouvre la porte à la police qui semble avoir une mauvaise nouvelle à partager.

VanCamp n’est pas la seule a quitté la série médicale. Morris Chestnut, qui incarne le neurochirurgien Barrett Cain, ne reviendrait apparemment pas en tant que régulier de la série. Il a une nouvelle série sur la Fox, mais il devrait cependant revenir de temps en temps. Et en avril, il a été révélé que Shaunette Renée Wilson, qui incarne Mina Okafor, quittait la série.

Emily VanCamp a récemment repris son rôle de Sharon Carter dans la série Falcon et le Soldat de l’Hiver et il est bien possible qu’elle revienne dans la suite du MCU.

The Resident revient le 21 septembre sur la Fox. La série est diffusée en France sur TF1 et est également disponible sur Disney+Star.

The Resident saison 5 – Promo