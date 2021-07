Cruella : Emma Stone considèrerait aussi poursuivre Disney comme Scarlett Johansson

Après la plainte de Scarlett Johansson contre Disney, Emma Stone considèrerait faire la même chose à cause de la sortie de Cruella en streaming.

Cette semaine, nous avons appris que Scarlett Johansson poursuivait Disney pour rupture de son contrat. Il s’avère qu’elle n’est pas la seule à s’en prendre à Hollywood. Vendredi après-midi, des nouvelles ont fait surface suggérant que Gerard Butler et son équipe faisaient quelque chose de similaire contre les producteurs d‘Olympus Has Fallen. Maintenant, on apprend qu’Emma Stone attendrait de voir comment se passent les choses avant de décider comment procéder pour obtenir des royalties supplémentaires et un salaire compensatoire concernant Cruella.

Le chemin de Stone est presque identique à celui de Johansson, car les deux auraient dû recevoir une partie importante de leur salaire sur les recettes du box-office une fois que leurs films respectifs ont fait leurs débuts. Étant donné que Cruella et Black Widow sont tous deux sortis en salles et sur Disney+ en même temps, l’idée commune est que la sortie en streaming a gravement endommagé le retour sur salaire.

L’ancien rédacteur en chef de THR et avocat du divertissement, Matt Belloni, a déclaré que Stone pourrait continuer de surveiller les chiffres avant de décider si elle poursuivra le studio. Il en est de même pour Emily Blunt dont le film Jungle Cruise sort également sur Disney + Premier Access ce week-end aux Etats-Unis.

Belloni note que le cas de Johansson sera probablement réglé à l’amiable afin de ne pas provoquer un cauchemar prolongé en matière de relations publiques. Quoi qu’il en soit, selon lui, les choses pourraient bien bouger dans les semaines à venir.

Source : Comic Book/ Crédit ©Disney