Black Widow : Scarlett Johansson porte plainte contre Disney à cause de la sortie en streaming

Scarlett Johansson porte plainte contre Disney à cause de la sortie en streaming de Black Widow.

C’est la guerre entre Scarlett Johansson et Disney. La star de Black Widow porte plainte contre la firme aux grandes oreilles, les accusant d’avoir rompu son contrat en publiant le film sur Disney+, tandis que Disney affirme que son procès n’a « aucun fondement ».

Initialement prévue pour mars 2020, la sortie de Black Widow a changé plusieurs fois tout au long de la pandémie, puis le film est finalement plus tôt cet été dans les cinémas et via le service d’accès premium payant de Disney+ pour 30 $ supplémentaires aux Etats-Unis. Selon Disney, Black Widow a gagné environ 218 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture, dont 60 millions de dollars provenaient de Disney +.

La plainte affirme que Johansson avait une promesse contractuelle que Black Widow serait une « sortie en salles » et que son salaire serait basé en grande partie sur les gains du box-office . Au lieu de cela, il est dit que Disney a essayé d’utiliser Black Widow comme moyen d’augmenter sa base d’abonnés de Disney+, au détriment des revenus de Johansson.

La plainte compare également l’approche de Disney au studio rival Warner Bros., qui a également déplacé certains de ses films – comme Wonder Woman – pour faire leurs débuts à la fois dans les salles et en streaming sur HBO Max. Ils allèguent que Warner Bros. a renégocié avec les stars de ses films, tandis que « Disney et Marvel ont largement ignoré Mme Johansson, la forçant essentiellement à intenter cette action ».

« Ce n’est un secret pour personne que Disney sort des films comme Black Widow directement sur Disney+ pour augmenter le nombre d’abonnés et ainsi augmenter le cours des actions de la société – et qu’ils se cachent derrière COVID-19 comme prétexte pour le faire », a déclaré John Berlinski, l’avocat de Mme Johansson.

« Mais ignorer les contrats des artistes responsables du succès de ses films dans la poursuite de cette stratégie à courte vue viole leurs droits et nous avons hâte de le prouver devant les tribunaux. Ce ne sera sûrement pas le dernier cas où les talents hollywoodiens se lèveront contre Disney et il est évident que, quoi que la société puisse prétendre, elle a l’obligation légale d’honorer ses contrats. »

Disney a publié une déclaration ce jeudi, affirmant qu’il n’y avait « aucun fondement » à la plainte de Johansson : « Ce procès est particulièrement triste et affligeant dans son mépris total pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 », a déclaré un porte-parole de Walt Disney Co..

« Disney a pleinement respecté le contrat de Mme Johansson et en outre, la sortie de Black Widow sur Disney+ avec Premier Access a considérablement amélioré sa capacité à gagner une compensation supplémentaire en plus des 20 millions de dollars qu’elle a reçus à ce jour. »

On attend de voir les retombés de ce procès et si Scarlett Johansson aura gain de cause.

En France, le film est à voir uniquement en salles, il n’y a pas eu de sortie simultanée sur Disney+, le service Premier n’est pas une option chez nous.

Source : The Wall Street Journal / Crédit ©Disney/Marvel