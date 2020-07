The Walking Dead saison 10 : Un autre combat entre Daryl et Beta dans le final ?

Norman Reedus discute de la rivalité entre Daryl et Beta et craint un autre face à face avec le Whispererdans The Walking Dead.

Norman Reedus n’est pas certain de vouloir combattre Ryan Hurst à nouveau dans The Walking Dead. Après un face à face féroce entre Daryl et Beta, l’acteur ne veut pas vraiment s’engager dans un autre combat au corps à corps contre la bête qu’est Ryan Hurst.

Dans « A Certain Doom », le final de la saison 10, Beta dirige son armée de marcheurs vers la tour de l’hôpital abandonné où Negan (Jeffrey Dean Morgan) s’est réfugié aux côtés de survivants menacés de mort suite au meurtre du chef de la meute des Whisperer Alpha (Samantha Morton), mais est-ce que Daryl sera celui qui fera à nouveau face à Beta ?

« Je ne sais pas, c’est un grand gars », a répondu Reedus lorsqu’on lui a posé la question sur un match revanche Daryl vs Beta lors du Comic-Con virtuel. « Je pense qu’il préférerait plutôt lui tirer dans le cul avec une flèche depuis un arbre, très loin. »

Le premier combat entre Daryl et Beta avait été brutal pour Norman Reedus : « Juste moi personnellement, Norman, je suis du genre à dire « viens me chercher » en plaisantant entre nous, mais j’ai pris beaucoup d’Excedrin le lendemain de ce premier combat », a déclaré Reedus. « C’est un grand gars. Et il a aussi une doublure énorme, donc ça m’a fait mal. »

Pour le moment, on ne sait pas qui affrontera physiquement Beta dans le final de The Walking Dead. Il est possible que Negan prenne les coups cette fois-ci. Ce qui est certain, c’est que la confrontation contre les Whisperers arrive et que ce sera brutal.

« Dans le cas particulier de notre groupe, nous savons qu’ils savent comment se déplacer au sein d’une horde. Nous l’avons vu depuis l’épisode 2 de la saison 1 [‘Guts’], quand ils se sont mis les tripes du marcheur. Mais ils n’ont jamais eu à manœuvrer au sein d’une horde qui compte des êtres humains », a déclaré le réalisateur du final de la saison 10, Greg Nicotero.

« C’est donc tout le défi pour eux d’essayer de comprendre comment ils vont sortir de la situation, c’est qu’ils ne peuvent pas être aussi furtifs qu’ils le sont habituellement parce qu’il y a en fait des gens, il y a des Whisperers parmi la horde de marcheurs, » a-t-il expliqué durant le Comic Con @Home.

Le final de la saison 10 de The Walking Dead sera diffusé le 4 octobre prochain. La série aura ensuite 6 épisodes bonus avant la saison 11 l’année prochaine.

Source : ComicBook / Crédit ©AMC