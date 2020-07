The Walking Dead saison 10 : Une date pour le final et 6 épisodes supplémentaires (extrait)

Le panel du Comic Con @Home de The Walking Dead a révélé la date de diffusion pour le final de la saison 10 et annonce des épisodes supplémentaires. Découvrez un extrait.

Le final de la saison 10 de The Walking Dead a enfin une date de diffusion. Le panel du Comic Con @Home de la série a révélé la date du 4 octobre pour l’épisode qui n’a pas été diffusé en avril dernier à cause de COVID-19. Mais ce ne sera pas vraiment le dernier épisode de la saison puisque le panel a fait une révélation.

La showrunner Angela Kang a dévoilé que six épisodes de plus ont été ajoutés à la saison 10 et seront diffusés en 2021. Cela va sans dire que la saison 11 ne sera pas diffusée cet automne, elle arrivera plus tard l’année prochaine.

« De toute évidence, COVID a en quelque sorte perturbé beaucoup de choses pour chaque lieu de travail, y compris le nôtre », a déclaré Kang, réitérant que la salle des scénaristes de la saison 11 est bien en cours à distance. La showrunner n’a pas donné plus de détails sur la demi-douzaine d’épisodes supplémentaires de la saison 10, mais a ajouté : « nous en aurons plus à partager bientôt ».

Avec Lauren Cohan de retour Kang a été accompagnée durant le panel de Norman Reedus, Melissa McBride, Seth Gilliam, Jeffrey Dean Morgan, Josh McDermitt, Ross Marquand, Khary Payton et Paola Lazaro. Le réalisateur et producteur Greg Nicotero, et le directeur du contenu de TWDU, Scott M. Gimple étaient aussi présents.

Les premières minutes de l’épisode d’octobre ont aussi été dévoilées :

Watch the EXTENDED opening minutes of #TheWalkingDead Season 10 Finale: https://t.co/yPd6WdNQ2A — The Walking Dead (@TheWalkingDead) July 24, 2020

Comme cela a également été révélé vendredi, la sixième saison du spin-off Fear The Walking Dead débutera le 11 octobre, une semaine après le final de la saison 10 de TWD.

Notez aussi que la série spin-off World Beyond débutera après le final de The Walking Dead le 4 octobre.

The Walking Dead – Panel Comic-Con @Home