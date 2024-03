Doctor Strange : Les studios Marvel auraient de grands plans pour lui dans le MCU

Marvel Studios auraient de grands plans pour Doctor Strange de Benedict Cumberbatch dans les futurs films du MCU.

Apparemment, Doctor Strange a encore de grands jours dans le MCU. Selon l’initié Alex Perez de The Cosmic Circus, Marvel souhaite que le rôle global de Doctor Strange dans la saga Multivers concerne sa « lutte avec la moralité de ce qu’il croit être le bien et le mal ».

Comme l’a montré What If… ? et Doctor Strange in The Multiverse of Madness, « nous avons vu Stephen Strange faire quelque chose qu’il croit juste et qui est finalement pour le plus grand bien, alors qu’en réalité, cela se retourne contre lui et finit par causer plus de mal que de bien », a ajouté Perez.

Perez a également noté que, à part Earth-616 Strange, tous les autres Strange ont été décrits comme des antagonistes dans leurs apparences respectives. « Lorsqu’on lui présente le fait que dans la plupart des univers, les actions de Strange causent souvent plus de mal que de bien, Strange-616 aura du mal à savoir si ce qu’il fait est bien, pour finalement accepter la décision qui peut-être simplement de se retirer de la situation et laisser quelqu’un d’autre s’en occuper est la meilleure solution », a expliqué la source.

Toujours selon Perez, Doctor Strange devrait « devenir l’un des héros les plus importants de la saga Multivers » au cours des prochains projets à venir.

Pour le moment, Marvel Studios n’a pas officiellement annoncé de Doctor Strange 3. Le film précédent, Doctor Strange in the Multiverse of Madness sorti en 2022, s’est terminé avec le héros titulaire se dirigeant vers la dimension sombre avec Clea (Charlize Theron) pour réparer une incursion qu’il a provoquée, laissant ainsi entendre qu’un autre film dans la franchise se préparait.

En août 2023, Perez a mentionné que Marvel souhaitait adapter des éléments de l’événement comique « Time Runs Out » pour Doctor Strange 3, le prochain film révélant que le MCU est en train de mourir en raison de multiples incursions. Le troisième film révélerait également que Clea fait partie des Black Priests, une organisation multiversale dont le siège est dans l’espace de deux univers morts provoqués par une incursion.

On attend de voir comment Doctor Strange sera utilisé dans la suite du MCU.

Source : The Cosmic Circus / Crédit ©Marvel Studios