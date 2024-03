Bruce Springsteen : Jeremy Allen White en discussions pour le biopic du “Boss”

Jeremy Allen White est en discussions pour incarner Bruce Springsteen dans le biopic du musicien/chanteur.

La star multi-récompensée de The Bear pourrait troquer son couteau de chef contre un médiator de guitare. Jeremy Allen White est en pourparlers pour incarner Bruce Springsteen, plus affectueusement connu sous le nom de « The Boss », dans un biopic sur la création de l’album solo influent de la rock star, Nebraska.

Provisoirement intitulé Deliver Me From Nowhere, le film est basé sur le livre du même nom de Warren Zanes publié en 2023, Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska.

Bien que Springsteen soit surtout connu pour ses hymnes qui font vibrer les stades comme « Born to Run » et « Born in the U.S.A. », les critiques musicaux ont longtemps salué son sixième album studio, Nebraska, comme l’un de ses meilleurs albums. Nebraska est son premier album acoustique et solo qu’il a créé sans le E Street Band. Il a été enregistré sur un simple enregistreur quatre pistes dans une maison que Springsteen louait.

Le film devrait explorer une période difficile de la vie de Springsteen et la façon dont il a canalisé sa dépression dans l’album alors qu’il était au bord de la célébrité. L’album possède également de nombreuses influences cinématographiques, notamment Badlands de Terence Malick.

Scott Cooper (Crazy Heart) est en pourparlers pour écrire et réaliser le film.

Springsteen et son manager Jon Landau devraient également impliqués. Springsteen a permis à sa musique de jouer un rôle central dans le film Blinded by the Light (2019), et il a écrit plusieurs chansons pour des films, dont un morceau primé aux Oscars pour Philadelphia.

Ce sera la première fois qu’un acteur incarnera le Boss dans un film sur sa vie. Ce biopic fait suite à des films sur des artistes qui ont profondément influencé le travail de Springsteen comme Elvis Presley et Bob Dylan dont le bopic est actuellement en tournage.

White tourne actuellement consécutivement les saisons 3 et 4 de The Bear.

Aucune date de sortie pour le film n’est connue pour le moment.

Source : Deadline / Crédit © AXELLE/BAUER-GRIFFIN/FILMMAGIC; LYNN GOLDSMITH/CORBIS/VCG VIA GETTY