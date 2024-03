Thunderbolts : Florence Pugh tease le tournage et son nouveau costume de Black Widow

Florence Pugh tease le décor de Thunderbolts dans une nouvelle vidéo, donnant aux fans un aperçu de son costume amélioré de Black Widow.

Après avoir été repoussé à la lumière des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA en 2023, le film Thunderbolts de Marvel est enfin entré en production. Pour l’occasion, Florence Pugh, qui incarne Yelena Belova, offre un aperçu de son costume amélioré de Black Widow dans l’univers cinématographique Marvel à travers une vidéo de tournage de Thunderbolts.

Le compte officiel de Marvel Studios a partagé la vidéo dans laquelle Pugh « montre ce qu’elle n’a pas le droit de montrer ». En plus de laisser le public jeter un oeil sur son nouveau costume, elle dévoile un peu du plateau du tournage du film et quelques membres de l’équipe technique mais aucun autre acteur à l’horizon. Elle passe aussi faire un coucou au réalisateur Jake Schreier.

Florence Pugh is here to show you a few things she can’t show you.

Marvel Studios’ Thunderbolts* is now in production. pic.twitter.com/XGkNWFm5zC

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 27, 2024