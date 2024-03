Bad Boys 4 : Will Smith et Martin Lawrence sont en cavale dans la bande-annonce

Sony dévoile un titre ainsi qu’une bande-annonce pour le film Bad Boys 4 avec Will Smith et Martin Lawrence.

Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) sont de retour alors que Sony a dévoilé une nouvelle bande-annonce pour Bad Boys 4 et lui a donné un nouveau titre : Bad Boys : Ride or Die.

Comme la bande-annonce le dévoile, le duo de choc est en cavale. Les meilleurs flics de Miami deviennent les hommes les plus recherchés d’Amérique alors que leur boss, le capitaine Howard (Joe Pantoliano), a été piégé comme étant un trafiquant de drogue de longue date. S’en suivent courses poursuites, des voitures en feu et des hélicoptères qui s’écrasent….

Le film, qui voit les cinéastes de Bad Boys for Life Adil El Arbi et Bilall Fallah refaire équipe, met également en vedette Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith, Tiffany Haddish et Joe Pantoliano.

Bad Boys : Ride or Die sort le 5 juin 2024.

Bad Boys : Ride or Die – Bande-annonce officielle VF

Bad Boys : Ride or Die – Bande-annonce officielle VOSTFR