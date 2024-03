A Complete Unknown : Timothée Chalamet est Bob Dylan (photo officielle)

Premier aperçu officiel de Timothée Chalamet dans le rôle de Bob Dylan dans A Complete Unknown de James Mangold.

Alors que des photos de paparazzi prises sur le tournage ont envahi la toile, le réalisateur James Mangold a décidé de dévoilé une image de son film A Complete Unknown dans lequel Timothée Chalamet incarne le musicien Bob Dylan. Il donne ainsi un bref aperçu du biopic musical qu’il réalise actuellement à New York.

Dans un cliché officiel partagé ce matin, Timothée Chalamet peut être vu entièrement habillé en Bob Dylan, circulant dans une rue de Manhattan. Chalamet porte la veste en daim, les bottes et les lunettes de soleil habituelles du chanteur folk.

Photo by JM w/ Leica SL3

Summicron-SL APO 50mm

2.8 1/160 ISO 12500@searchlightpics pic.twitter.com/Gm1P4rtenp — Mangold (@mang0ld) March 27, 2024

A Complete Unknown se déroule dans la scène musicale influente de New York du début des années 60 et suit l’ascension fulgurante du musicien du Minnesota de 19 ans, Bob Dylan (Chalamet), en tant que chanteur folk dans les salles de concert et au sommet des charts – ses chansons et sa mystique deviennent une sensation mondiale – culminant avec sa performance révolutionnaire de rock and roll électrique au Newport Folk Festival en 1965.

Edward Norton, Elle Fanning et Monica Barbaro figurent également à l’affiche du film écrit par Mangold et Jay Cocks.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour A Complete Unknown.

Source : Deadline / Crédit ©James Mangold/Searchlight Pic